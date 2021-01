Abfall Illegale Müllentsorgung bleibt Problem in Corona-Krise

Illegal entsorgte Autoreifen liegen in einem Waldstück an einer Straße.

Förster entdecken immer wieder neue Müllkippen in der Natur. Menschen stellen Abfallsäcke an die Straße und kippen Sperrmüll in den Wald. Dabei sind die Recyclinghöfe trotz des Lockdowns offen.