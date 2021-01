Corona: Ahrensburgerin organisiert Impf-Shuttle für Senioren

Eventplanerin Felizitas Schleifenbaum und ihr Team bringen ältere Menschen per Bus zum Impfzentrum in Bad Oldesloe.

Ahrensburg. Per Shuttle von der Haustür zum Corona-Impfzentrum in Bad Oldesloe: Das möchte die Ahrensburger Eventplanerin Felizitas Schleifenbaum Senioren ermöglichen. Mit einem barrierefrei ausgebauten Reisebus holt sie die Impflinge vor der Wohnung ab. fährt sie zum Termin und bringt sie anschließend wieder zurück nach Hause.

Schleifenbaum: "Viele Senioren können den Weg nach Bad Oldesloe nicht allein bewältigen"

„Von den Menschen über 80 Jahre können viele den Weg nach Bad Oldesloe nicht allein bewältigen“, sagt Schleifenbaum. Seit dem 4. Januar können sich Stormarner im Impfzentrum in der Kreisstadt gegen Sars-Cov2 immunisieren lassen. Impfberechtigt sind in der ersten Phase über 80-Jährige sowie unter anderem Mitarbeiter von Notaufnahmen und Pflegepersonal. Die anderen beiden Impfzentren in Großhansdorf und Reinbek bleiben zunächst geschlossen, weil aktuell noch nicht ausreichend Dosen von dem Vakzin des Herstellers Biontech zur Verfügung stehen.

Normalerweise plant die Ahrensburgerin Veranstaltungen wie die Musiknacht

„Pflegebedürftige Menschen, die in betreuten Einrichtungen leben, werden von mobilen Impfteams versorgt, aber diejenigen, die zu Hause gepflegt werden, haben bislang keine Möglichkeit, sich impfen zu lassen“, sagt Schleifenbaum. Normalerweise plant die Ahrensburgerin Veranstaltungen, etwa die Musiknacht und die Konzertreihe Soirée Dînatoire. Seit September 2019 organisiert Schleifenbaum mit ihrem Unternehmen „Bus 75“ auch Ausflugsreisen für Senioren, hat dafür den auffälligen grünen Bus angeschafft, der jetzt als Impf-Shuttle dienen soll.

Der Bus bietet 16 Sitz- und drei Rollstuhlplätze

„Dadurch habe ich mit vielen Menschen in Kontakt, die jetzt vor der Herausforderung stehen, zu einem Impfzentrum kommen zu müssen“, sagt Schleifenbaum. So sei ihr die Idee für das Shuttle gekommen. Den Reisebus hat Schleifenbaum barrierefrei ausbauen lassen. Er bietet 16 Sitz- sowie drei Rollstuhlplätze. Mit einem Lift gelangen gehbehinderte Senioren durch die hintere Tür in das Fahrzeug. Pflegefachfrau Gabriele Zeyn begleite die gesamte Fahrt. „Bei gesundheitlichen Fragen ist sie als Ansprechpartnerin für die Gäste da, achtet auf die Hygienemaßnahmen und kann, sollte jemand wieder erwarten nach der Impfung Beschwerden haben, Hilfe leisten“, sagt Schleifenbaum.

Kosten betragen je nach Wohnort zwischen zehn und 25 Euro

„Normalerweise fahren wir an die Ostsee, nach Lübeck oder in die Lüneburger Heide“, sagt Schleifenbaum. Damit das schnell wieder möglich sei, wolle sie dazu beitragen, dass möglichst viele Senioren die Möglichkeiten erhielten, sich impfen zu lassen. „Wir fahren zum Selbstkostenpreis“, sagt die Ahrensburgerin. Das Angebot richte sich an alle Stormarner, die Kosten lägen je nach Wohnort zwischen zehn und 25 Euro.

Die Eventmanagerin übernimmt auch die Anmeldung zum Impftermin

Neben der Hin- und Rückfahrt übernimmt Schleifenbaum auch die Anmeldung der Senioren zum Impftermin. „Das Anmeldeverfahren per Telefon und insbesondere per Internet überfordert viele ältere Menschen“, sagt die Organisatorin. Sobald mehrere Impflinge zusammengekommen seien, vereinbare sie für die Gruppe einen Termin in Bad Oldesloe. „Leider lässt sich der nicht von vornherein festlegen, das kommt auf die Impfstoff-Kapazitäten an“, betont Schleifenbaum. Daher könne es von der Anmeldung für das Shuttle bis zur Impfung bis zu drei Wochen dauern.

Angebot ist mit Staatskanzlei und Stormarner Katastrophenschutz abgestimmt

Das Angebot hat Schleifenbaum in Absprache mit der Staatskanzlei in Kiel, der zuständigen Projektgruppe beim Landesgesundheitsministerium und dem Stormarner Katastrophenschutz, der für die Impfzentren im Kreis verantwortlich zeichnet, entwickelt. „Die Resonanz auf die Idee war sehr positiv“, sagt Schleifenbaum. Um das Ansteckungsrisiko während der Fahrt zu minimieren, hat die Ahrensburgerin zusätzlich zu den Hygiene- und Abstandsregeln ein UVC-Aerosol-Luftdesinfektionsgerät im Bus installieren lassen.

Schon 400 Senioren haben sich angemeldet

Der Impfbus soll nach dem Willen von Felizitas Schleifenbaum schnellstmöglich starten. Anmeldungen nimmt sie unter Telefon 04102/987 85 12 bereits entgegen. Die Eventplanerin rechnet mit einer großen Nachfrage. „Mehr als 400 Anmeldungen sind bereits allein durch Mundpropaganda eingegangen“, sagt Schleifenbaum.