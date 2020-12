Großprojekt Neues Quartier in Glinde mit Carsharing und Lastenrädern

Auf einem 1,2 Hektar großen Gelände am Glinder Buchenweg sollen 149 Wohnungen entstehen.

Baugenossenschaft plant 149 Wohnungen in sieben Gebäuden. Sie, will ein halbes Dutzend Autos kaufen und diese an Bewohner vermieten.