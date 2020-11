Glinde. Die Experten waren eingeladen und hatten zugesagt, die Einladungskarten waren gedruckt und sind verteilt – doch nun kommt die Absage. Die Veranstaltung, bei der das Wirken von Sönke Nissen und die Gedenkkultur in Glinde beleuchtet werden sollten, fällt aus. Sie kann nicht wie geplant am 20. November stattfinden.

Debatte wird nur vertagt und nicht abgesagt

„Es wäre ein falsches Signal, angesichts der steigenden Covid-19-Infektionszahlen eine große Veranstaltung durchzuführen“, erklären die Organisatoren Carsten Walczok und Matthias Sacher. Beide bedauern die Entwicklung und versichern, dass die Debatte über historische Persönlichkeiten in Glinde nur so lange verschoben werde, bis die Entwicklung der Pandemie Zusammenkünfte vieler Menschen wieder zulässt.

Matthias Sacher ist Vorsitzender des Kulturausschusses, der das Thema aufgriff, als in Glinde darüber diskutiert wurde, ob Sönke Nissen als Namensgeber zum Beispiel einer Schule und eines Pfadfinderstamms tragbar ist. Matthias Sacher vertritt zudem die Familie Nissen im Stiftungsrat der Sönke-Nissen-Park-Stiftung, der Trägerin der Gemeinwesenarbeit im Gutshaus, dem einstigen Wohnort von Sönke Nissen. Er betont aber: „Ich bin nicht der Verteidiger der Familie Nissen. Ich will jetzt noch gar nichts beurteilen, ohne mich eingehend damit beschäftigt zu haben.“

Nissen arbeitete als Eisenbahn-Ingenieur in Afrika

Glindes Archivar, Carsten Walczok, hat sich bereits intensiv mit einer Neubewertung des Wirkens von Sönke Nissen senior auseinandergesetzt. Er hat an dem Forschungsbericht von Marco Petersen mitgearbeitet, der die kontroverse Diskussion um Sönke Nissen ausgelöst hatte. Der Historiker Marco Petersen hatte unter anderem in Namibia recherchiert. Er hat sein Kommen zu der Veranstaltung bereits zugesagt, ebenso Dr. Christoph Schmidt, der Direktor des Nordfrisk Instituut.

Sönke Nissen, in Nordfriesland geboren, war als Eisenbahningenieur in Afrika beschäftigt. Dort war er unter anderem am Bau der Usambarabahn im heutigen Tansania beteiligt, damals Deutsch-Ostafrika. Anschließend zog er in eine weitere deutsche Kolonie, das heutige Namibia um. Dort wurde ihm der Bau eines Teilabschnitts der Lüderitzbahn übertragen. Beim Eisenbahnbau wurden Afrikaner als Zwangsarbeiter eingesetzt, von denen sehr viele nicht überlebten.

Moralischer Kompass wird jetzt neu ausgerichtet

Durch Diamantenfunde, für die sich Nissen Schürfrechte sicherte, wurde er reich. Als Sönke Nissen nach Deutschland zurückkehrte, ließ er sich in Glinde nieder, kaufte das Gutshaus, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 1923 lebte. Im selben Jahr wurde sein Sohn, Sönke Nissen junior geboren. Die Nachfahren brachten das Gutshaus als Zentrum für Gemeinwesenarbeit in die Stiftung ein, die vom Bauunternehmer Edmund Siemers für die Bewohner der Hochhäuser gegründet worden war.

2023 werde ein wichtiges Gedenkjahr für die Stadt, betont Carsten Walczok. Es sei ein Anlass auf die Entwicklungen in der vergangenen 100 Jahren zurückzublicken. „Wir müssen darüber nachdenken, wie eine Kommune wie Glinde mit ihrer Geschichte umgeht.“ Die Diskussion trage dazu bei, seinen „moralischen Kompass“ zu überdenken. „Er wird gerade wieder neu ausgerichtet, das ist gut“, sagt Walczok.

Diskussion wird über Stadt hinaus wahrgenommen

Die jetzt verschobene Veranstaltung soll der Start für die Vorbereitung für das Gedenkjahr 2023 sein, ergänzt Matthias Sacher. „Schön wäre es, wenn sich daraus eine Vielzahl von Aktivitäten ergäbe, die das breite Kulturleben unserer Stadt in diesem wichtigen Segment bereichern. Das Thema ist so relevant, dass wir dranbleiben wollen.“

Die Diskussion in Glinde werde über die Grenzen der Stadt hinaus wahrgenommen, so Walczok. Das wurde für ihn deutlich, als er bei der Botschaft Namibias in Berlin anrief, um den Botschafter zu der Veranstaltung einzuladen. Er hatte sich kaum als Archivar Glindes vorgestellt, da musste er nicht mehr viel erklären. „Ah, Sönke Nissen“, wussten die Botschaftsmitarbeiter sofort, berichtet Walczok. Auch für die Menschen in Namibia ist die Kolonialgeschichte noch lange nicht vergessen.