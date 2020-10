Bad Oldesloe. Die Bundeswehr ist noch bis mindestens Ende November in Stormarns Kreisgesundheitsamt im Einsatz. „Das Amtshilfeersuchen wurde um einen Monat verlängert“, sagt Kreissprecher Michael Drenckhahn zum Abendblatt. Seit dem 15. Oktober sind sieben zivile Truppenangehörige in der Behörde in Bad Oldesloe im Einsatz.

Die Angestellten der Wehrtechnischen Dienststelle 71 (WTD 71) in Eckernförde unterstützen die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen positiv auf das Coronavirus Getesteter. „Angesichts der drastisch steigenden Infektionszahlen im Kreis arbeiten unsere Mitarbeiter an der Belastungsgrenze“, hatte Christiane Clobes, die Chefin des Gesundheitsamtes, das Amtshilfeersuchen begründet.

36 registrierte Fälle mehr als am Vortag

Bis Dienstagmittag stieg die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen in Stormarn erneut erheblich an. Sie liegt jetzt bei 944, das sind 36 mehr als am Vortag. Der Inzidenzwert, der die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen angibt, liegt jetzt bei 65. Derzeit sind 246 Stormarner in Quarantäne, 659 Erkrankte gelten als genesen, 35 starben mit Covid-19.