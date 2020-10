Ahrensburg/Glinde. Der 24-stündige Warnstreik im Bereich des Hamburger Verkehrs-Verbunds (HVV) trifft auch den Kreis Stormarn. Zum einen fährt am Donnerstag, 15. Oktober, keine U-Bahn auf den beiden Ästen der Linie U 1 in Richtung Ammersbek-Hoisbüttel sowie Ahrensburg/Großhansdorf. Zum anderen stehen die meisten Busse der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) bis 15 Uhr still.

Um 15 Uhr sollen die Busse den Betrieb wieder aufnehmen

Laut VHH ist auch der Standort Glinde betroffen. Der Betriebshof in Ahrensburg gehört dagegen zur Tochtergesellschaft ABG. Die VHH betreiben im Kreis mehr als 40 Buslinien. Diese liegen unter anderem in den Städten Reinbek, Glinde, Ahrensburg und Bargteheide, führen aber auch nach Oststeinbek, Barsbüttel, Ammersbek, Großhansdorf und Trittau. Kleinere Orte wie Siek, Stapelfeld, Großensee und Lütjensee stehen ebenfalls auf der Liste der Haltestellen.

Um 15 Uhr sollen die Busse den Betrieb wieder aufnehmen. Allerdings kann es auch dann zu Beeinträchtigungen kommen, weil es dauert, bis der gesamte Verkehr wieder planmäßig läuft. Die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di hat die Beschäftigten der Hamburger Hochbahn und der VHH zum Ausstand ab 3 Uhr morgens aufgerufen.

Zweiter größerer Warnstreik innerhalb weniger Wochen

Kunden bekommen zeitnahe Infos am besten über den Twitterkanal @vhhbus. Aus technischen Gründen kann die HVV-App nicht anzeigen, welche Buslinien von Streiks betroffen sind. Dort werden alle Fahrten – auch die ausgefallenen – mit ihrer Soll-Zeit angezeigt.

Es ist bereits der zweite größere Warnstreik innerhalb weniger Wochen. Am Dienstag, 29. September, hatten die Fahrer schon einmal ihre Arbeit für neun Stunden niedergelegt. Damals standen die Busse im Großraum Glinde/Reinbek still. Dort war auch der Schulbusverkehr betroffen. Das ist diesmal nicht der Fall, da noch Herbstferien sind. In Ahrensburg waren die Busse wie gewohnt unterwegs.

Die S-Bahn und die Regionalbahn verkehren an diesem Donnerstag planmäßig. Dasselbe gilt für die Stormarner Buslinien, auf denen die Firmen Autokraft und Dahmetal unterwegs sind.