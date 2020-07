Bildungsprogramm VHS in Tangstedt nimmt den Betrieb langsam wieder auf

Die Druckversion des neuen Volkshochschulprogramms Tangstedt liegt an vielen Plätzen in der Gemeinde aus.

Reduzierte Teilnehmerzahl in Räumen, Sport unter freiem Himmel und Wandern: Bildungseinrichtung passt Konzept an Erfordernisse an.