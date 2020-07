Pandemie In Stormarn gibt es eine Neuinfektion mit dem Coronavirus

Über das Wochenende kam ein neuer Fall in Stormarn hinzu (Symbolbild).

Sieben Bürger in Isolation, ein weiterer in Klinik. Landesweit wächst Zahl auf 3187 an, im Kreis Steinburg sechs neue Infektionen.