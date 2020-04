Glinde. Nach dem langen Osterwochenende hat Glindes Bürgermeister Rainhard Zug sich bei den Einwohnern für die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen bedankt. „Sie helfen mit, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen.“ Laut Kontrollen des Ordnungsamtes halte sich der überwiegende Teil der Bevölkerung an die Vorgaben.

Auch auf Spielplätzen habe sich kaum jemand aufgehalten

Das gelte nicht nur für die Geschäfte und den öffentlichen Raum, sondern auch für die Spiel-, Sport- und Bolzplätze. Hier habe sich kaum jemand aufgehalten, auch nicht in zu großen Gruppen. „Ich weiß, dass es für viele Menschen im Moment sehr hart ist“, so der Verwaltungschef. Dennoch bittet er alle Bürger um Mithilfe. „Lasst uns diese positive Haltung beibehalten und daraus die Hoffnung ziehen, dass wir diese schwere Phase auch weiterhin gemeinsam überstehen“, so Zug weiter.