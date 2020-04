Rümpel. Der Wohnpark Rohlfshagen, ein Alten- und Pflegeheim in Rümpel, ist umgeben von einer rund 80.000 Quadratmeter großen Parkanlage. „Karpfenteiche, Pferdeweiden und ein fließender Bach schaffen eine wohltuend beruhigende Atmosphäre“, heißt es auf der Internetseite der Einrichtung. Mit der Ruhe ist es jetzt vorbei. 53 Bewohner und 19 Mitarbeiter haben sich mit dem Coronavirus infiziert.

„Unser Krisenstab, das Gesundheitsamt und auch die Heimaufsicht stehen im ständigen Kontakt zu dem betroffenen Pflegeheim“, sagt Stormarns Landrat Henning Görtz. „Wir unterstützen die Einrichtung in jeder Hinsicht, um die Arbeitsfähigkeit des Personals zu erhalten und dafür zu sorgen, dass die Bewohner trotz ihrer Infektion in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können.“

Corona in Pflegeheim: In dem Wohnpark leben überwiegend Demenzkranke

Stormarns Landrat Henning Görtz.

Foto: Eileen Meinke

Der Wohnpark besteht aus mehreren Häusern, in denen überwiegend Demenzkranke leben. Schon vor Ostern hatte sich eine Betreuungskraft mit dem Virus infiziert, zwei Bewohner klagten über Fieber. Daraufhin stellte das Gesundheitsamt die Einrichtung unter Quarantäne – und alle 70 Bewohner sowie die rund 60 Mitarbeiter wurden inzwischen getestet.

Bei zehn Mitarbeitern noch kein Corona-Testergebnis

„Eine Separierung der bislang negativ Getesteten kommt aufgrund der räumlichen Situation und vor allem des hohen Grades der Mobilität der überwiegend dementen oder psychisch auffälligen Bewohner nicht in Betracht“, sagt Michael Drenckhahn, Sprecher der Kreisverwaltung in Bad Oldesloe. „Ferner steht auch zu befürchten, dass sich die bislang negativ getesteten Bewohner ebenfalls bereits infiziert haben dürften.“ Ein erneuter Test sei veranlasst. Alle Bewohner wiesen keine respiratorischen Symptome auf. Soll heißen: Sie leiden nicht unter Atemnot.

Bei 29 der Mitarbeiter fiel der Coronatest negativ aus, bei weiteren zehn gibt es noch kein Ergebnis. Mit dem Virus infizierte Kräfte, die symptomfrei sind, können weiterhin im Heim arbeiten. „Da die Infektionsausbreitung schon fortgeschritten ist und um die Bewohner in dieser Situation nicht durch den Wechsel des vertrauten Pflegepersonals weiter zu verunsichern und zu belasten, wurde so entschieden“, sagt Drenckhahn.

Altenheime in Wentorf und Tornesch von Covid-19 betroffen

Damit das Risiko einer Ansteckung für die gesunden Pfleger minimiert wird, arbeiten diese unter strengen Hygieneanforderungen, müssen beispielsweise Schutzkleidung tragen. Auch Ärzte haben weiterhin Zugang. Der Kreis steuert Schutzkittel und Hauben bei. Rümpels Bürgermeister Torben Schmahl (CDU) erfuhr auch erst am Montag von der Situation im Wohnpark Rohlfshagen. Er sagt: „Wir sind in den vergangenen Wochen krisenerprobt. Ich gehe besonnen damit um, hoffe aber, dass sich nicht noch mehr Personen in unser Gemeinde mit dem Virus infizieren.“ Einige Mitarbeiter seien Rümpeler.

Coronavirus: So können Sie sich vor Ansteckung schützen

Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch, das Sie danach wegwerfen. Ist keins griffbereit, halten Sie die Armbeuge vor Mund und Nase. Danach: Hände waschen

Regelmäßig und gründlich die Hände mit Seife waschen

Das Gesicht nicht mit den Händen berühren, weil die Erreger des Coronavirus über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen und eine Infektion auslösen können

Ein bis zwei Meter Abstand zu Menschen halten

Schutzmasken und Desinfektionsmittel können helfen – aber umgekehrt auch zu Nachlässigkeit in wichtigeren Bereichen führen

In den vergangenen Tagen hat es immer wieder Meldungen von Todesfällen in Zusammenhang mit einer Coronainfektion in Altenheimen gegeben, zum Beispiel in Wentorf oder Tornesch.

2135 gemeldete Coronafälle in Schleswig-Holstein

Angehörige dürfen ihre Verwandten in den betroffenen Häusern nicht mehr besuchen. Die Oldesloer Kreisverwaltung weist diejenigen, die Familienmitglieder im Wohnpark Rohlfshagen haben und besorgt sind, auf die psychosoziale Notfallversorgung unter der Telefonnummer 04531/192 22 hin.

Durch die Vorkommnisse im rund 1300 Einwohner zählenden Rümpel ist die Zahl der Corona-Infizierten in Stormarn am Montag sprunghaft auf 289 gestiegen. Der Großteil befindet sich in häuslicher Quarantäne, 27 Erkrankte werden nach Angaben der Kreisverwaltung stationär behandelt. 91 Betroffene gelten als genesen und wurden aus der Quarantäne entlassen. Drei Senioren aus dem Kreis sind an Covid-19 gestorben. Sie gehörten der Risikogruppe an. In Schleswig-Holstein gab es bis Montag 2135 gemeldete Coronafälle, 1300 Personen sind genesen.

Patient kann Intensivstation in Reinbeker Klinik verlassen

Im Reinbeker Krankenhaus St. Adolf-Stift hat es über Ostern keine neuen Coronapatienten gegeben. Dort werden derzeit sechs mit dem Virus infizierte Personen behandelt. Niemand wird beatmet. Ein Mann, der vergangene Woche präventiv auf der Intensivstation lag, wurde auf eine normale Isolierabteilung verlegt.

