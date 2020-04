Ahrensburg. Ostern in der Tüte, Kreuzwegstationen in Bargfeld-Stegen oder Geschenke für Bewohner in Alten- und Pflegeheimen: Um Menschen trotz der Coronakrise ein schönes Osterfest zu bereiten, haben sich Kirchengemeinden und Privatpersonen im Kreis Stormarn besondere Angebote ausgedacht.

Eine Mutter rührte über Soziale Netzwerke die Werbetrommel

„Alles fing damit an, dass meine Oma aus Sicherheitsgründen ihr Zimmer in einem Pflegeheim nicht mehr verlassen durfte“, sagt Wiebke Smercek aus Bargteheide. „Eine Nacht lang habe ich mir darüber Gedanken gemacht, wie wir alten Menschen in diesen Tagen helfen können und was noch erlaubt ist.“ Herausgekommen ist eine Bastelaktion, bei der sich zahlreiche Menschen aus dem Kreis Stormarn beteiligt haben.

Die 35 Jahre alte Mutter startete zusammen mit ihren zwei Kinder im heimischen Wohnzimmer, bemalte Kisten, rührte über die Sozialen Netzwerke die Werbetrommel und verteilte die fertigen Boxen in Supermärkte in Bargteheide und Ahrensburg. „Die Abgabe startete zunächst verhalten“, erzählt die Bargteheiderin. „Gerade in den vergangenen Tagen kamen aber unglaublich viele Werke zusammen.“

Eine andere Oster-Idee kommt aus Bargfeld-Stegen

Über 1000 gemalte, gebastelte und genähte Werke wurden in tagelanger Arbeit verpackt und in Paketen an insgesamt zwölf Heime in Bargteheide, Klein Hansdorf, Ahrensburg und Großhansdorf übergeben. Da die Abgabe vor der Tür der Pflegeheime und mit genügend Abstand erfolgte, stieß die Aktion dort ebenfalls auf großen Zuspruch. „Unsere Bewohner befinden sich zurzeit in einer Art Pausenmodus, können nicht raus und auch keine Besuche empfangen“, sagt Mareike Neuenburg, Heimleiterin vom Domicil-Seniorenpflegeheim in Ahrensburg. „Dieser Zuspruch ist ein kleiner Lichtblick und ein Signal, dass der Kontakt nach außen aufrechterhalten werden kann.“

Eine andere Idee kommt aus Bargfeld-Stegen. Da die Kirche auch in der Karwoche geschlossen bleiben muss, hat Pastor Andreas Wendt eine Idee entwickelt, um Menschen die Osternachricht zu überbringen. An neun Plätzen im Dorf erzählen Stationen mit Bibeltexten und Bildern die Geschichte Jesu, von seiner Verurteilung bis zur Kreuzigung. „Wir wollen mit Denkanstößen, Gebeten und auch Liedern eine Möglichkeit bieten, miteinander und doch allein Passionsandachten zu feiern“, sagt der Pastor.

Fast kontaktlos kommen die Vorschläge für eine Hausandacht zu Ostern auch in Eichede in die Haushalte. Tüten mit Gebets- und Segenstexten sowie einer kleinen Überraschung können am Ostersonntag, 12. April von 10 bis 11 Uhr, in der Kirche abgeholt werden.