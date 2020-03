Reinbek. Autofahrer müssen sich vom heutigen Montag, 30. März, an in Reinbek auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Der Asphalt auf der Großen Straße zwischen der Kreuzung Hoibeken/Schönauer Weg und dem Ortsausgang in Richtung Möllner Landstraße (L 94) wird erneuert. Los geht es mit Arbeiten an den Bordsteinen und am Wasserlauf.

Die Straße wird laut Stadtverwaltung voraussichtlich bis Donnerstag, 30. April, gesperrt. Autofahrer werden über Möllner Landstraße, Haidkrugchaussee und die Straße Am Sportplatz umgeleitet. Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Abschnitte der Großen Straße vor, während und nach den Asphaltierungsarbeiten für etwa 48 Stunden nicht betreten und befahren werden dürfen.