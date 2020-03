Ahrensburg. Trotz der geplanten Verschiebung der Kita-Reform auf Anfang 2021 sollen Eltern mit Beginn des neuen Kita-Jahres finanziell entlastet werden. Auf dieses Ziel haben sich das Land Schleswig-Holstein, die kommunalen Landesverbände, die Landes-Arbeitsgemeinschaft (LAG) der freien Wohlfahrtsverbände und die Landeselternvertretung am Freitag verständigt. So sollen die Beträge – wie ursprünglich vorgesehen – zum 1. August 2020 gedeckelt werden. Eltern können sich laut Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) auch darauf verlassen, dass bereits zugesagte Betreuungsplätze sicher seien.

Eltern sollen Kita-Gebühren erstattet bekommen

Zudem dankt das Gremium den Erziehern und anderen Kita-Mitarbeitern „für den flexiblen und tatkräftigen Einsatz“, wie Michael Selck, Vorsitzender der LAG sagt. „Trotz der herausfordernden Umstände leisten sie durch die Notbetreuungen einen wesentlichen Beitrag zur Aufrechterhaltung unseres gesellschaftlichen Systems.“ Die Teilnehmer einigten sich bei dem Treffen auch darauf, die Betriebskostenfinanzierung aufrechtzuerhalten – und zwar unabhängig davon, ob eine Betreuung tatsächlich erfolge. So könne Kurzarbeit für alle Mitarbeiter verhindert werden.

Wie berichtet, sollen Eltern für die Zeit der Coronapandemie das Kita-Geld erstattet bekommen. „Die kommunalen Landesverbände werden mit der Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände darauf hinwirken, eine zeitnahe Umsetzung vor Ort zu erreichen, um auch Klarheiten gerade in den Fällen zu schaffen, in denen vor Ort noch keine Regelungen über Optionen einer Aussetzung der Zahlungen getroffen wurden“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.

Landesweit ist die Zahl der Infizierten auf 821 gestiegen

Bargteheides Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht und die Spitzen der Fraktionen haben eine entsprechende Entscheidung nun getroffen. Sie verständigten sich einstimmig darauf, die Elternbeiträge für die Monate April und Mai auszusetzen – wie zuvor schon Oststeinbek und Ahrensburg (nur April). „Da die städtischen Vorauszahlungen der Zuschüsse für die Träger der Kindertageseinrichtungen bis Mitte des Jahres sichergestellt sind, wird durch diese Maßnahme kein Liquiditätsengpass erwartet“, sagt Kruse-Gobrecht.

Die Zahl der Coronainfizierten in Stormarn ist unterdessen auf 95 gestiegen. Elf Menschen befinden sich laut Kreisverwaltung in stationärer Behandlung, der Rest in häuslicher Quarantäne. Zwei Covid-19-Erkrankte gelten als genesen und dürfen ihre Wohnung wieder verlassen. Im St. Adolf-Stift in Reinbek sind am Freitag zwei weitere Patienten auf der Isolierstation positiv auf das Virus getestet worden. Dort werden nun fünf Coronapatienten behandelt. „Ihr Zustand ist stabil, sie werden nicht beatmet“, so Sprecherin Andrea Schulz-Colberg. Vier Covid-19-Patienten konnten bereits nach Hause entlassen werden

Deutschen Rentenversicherung Nord warnt vor betrügerischen Anrufen

Landesweit ist die Zahl der Infizierten auf 821 gestiegen, 96 befinden sich in klinischer Behandlung. Fünf Erkrankte sind nach Angaben der Landesregierung bislang gestorben, darunter keiner aus dem Kreis Stormarn.

Unterdessen gibt es offenbar immer mehr Betrüger, die aus der Coronakrise Profit schlagen wollen. So warnt nun auch die Deutschen Rentenversicherung Nord vor betrügerischen Anrufen. „Leider nutzen Kriminelle die aktuelle Verunsicherung durch die Coronapandemie, um an sensible Daten unserer Versicherten heranzukommen“, sagt Sprecher Sebastian Bollig. Die Anrufer geben sich als Mitarbeiter der Versicherung aus und behaupteten, wegen fehlender Angaben Daten abgleichen zu müssen.

Die Kunden würden nach Bankverbindung, Geburtsdatum oder Sozialversicherungsnummer gefragt. Die Rentenversicherung mahnt davor, die Fragen zu beantworten. Die Berater des gesetzlichen Rentenversicherungsträgers meldeten sich in der Regel nicht unaufgefordert, so Bollig. Zudem fragten sie am Telefon keine sensiblen Daten wie Bankverbindungen ab. Im Zweifel sollten Versicherte sich bei der Beratungsstelle rückversichern.