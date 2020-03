Barsbüttel. Die Familienbetreuung Barsbüttel ruft die durch das Coronavirus besonders gefährdeten Bürger auf, zu Hause zu bleiben. Damit niemand sein Heim verlassen muss, bietet der Verein in Zusammenarbeit mit Helfern und der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde einen Einkaufsdienst an. Das funktioniert so: Wer den kostenlosen Dienst in Anspruch nehmen will, gibt seine Einkaufsliste ab Donnerstag, 26. März, unter folgenden Telefonnummern durch: 040/67599135-12, -21, -22 oder -23.

Lieferungen erfolgen Dienstag und Freitag

Die Helfer sind montags und donnerstags (10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr) erreichbar. Die Lieferungen erfolgen Dienstag und Freitag. Treffen die Helfer mit den Einkäufen ein, informieren sie den Auftraggeber telefonisch und stellen die Waren vor dessen Tür. Beim ersten Einkauf liegt eine Einzugsermächtigung bei. Sie muss unterschrieben werden, damit auf Bargeld verzichtet werden kann. Helfer und Spender (unter anderem für Benzinkosten) können per E-Mail an fadebar@web.de Kontakt aufnehmen.