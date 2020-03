Reinbek. Eigentlich fühlen sich Remy Johannsen (16) und Karsten Lieberam-Schmidt (54) auf der Bühne am wohlsten. Die Reinbeker treten unter dem Namen „Team Maritim“ seit etwa sechs Jahren regelmäßig gemeinsam bei Poetry-Slams auf. Jetzt haben die Dichter ihre Hilfe in einem ganz anderen Bereich angeboten: Wenn nötig, wollen sie Mikrofon und Textzeilen gegen Korb und Arbeitshandschuhe eintauschen, um den Erdbeerhof Carstensen in Reinbek bei der Ernte zu unterstützen.

Landwirt weiß nicht, ob polnische Erntehelfer kommen

Karsten Lieberam-Schmidt bei einem seiner Auftritte.

Foto: christoffer greiss

Damit folgen Lieberam-Schmidt und Johannsen dem Appell von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, die den durch das Coronavirus bedingten Mangel an ausländischen Erntehelfern unter anderem durch Beschäftigte der Gastronomie kompensieren will, die aufgrund von Restaurantschließungen nicht arbeiten können. „Aber es gibt ja auch viele Künstlerinnen und Künstler, denen Auftritte zurzeit nicht möglich sind“, sagt Lieberam-Schmidt, der nicht nur selbst auftritt sondern außerdem ehrenamtlich etliche Poetry-Slam-Veranstaltungen in Reinbek und Umgebung organisiert. Jetzt seien allerdings alle Termine abgesagt und weitere Planungen ein halbes Jahr lang ausgesetzt. „Deswegen dachten wir uns, es wäre der richtige Zeitpunkt, um zu helfen.“

Hilfe kann der Reinbeker Landwirt Hans-Jörg Carstensen auf seinen etwa fünf Hektar großem Erdbeerfeld gebrauchen. „Derzeit habe ich Sorge, dass meine langjährigen polnischen Helfer nicht kommen können“, sagt er. Zehn bis zwölf seien in diesem Jahr nötig, um die Arbeit zu bewerkstelligen. „Deswegen freue ich mich über das Angebot der beiden.“

Auch die Schwester von Remy Johannsen will helfen

Remy Johannsen nahm vergangenes Jahr an der Fernsehsendung „They Voice Kids“ teil.

Foto: Sat.1 / André Kowalski

Um frühzeitig die Stände beliefern zu können, sei die Arbeit in den ersten Morgenstunden am wichtigsten. Der Gedanke, früh aufstehen zu müssen, schreckt die Poetry-Slammer nicht ab. „Wenn man plötzlich nicht mehr raus darf, merkt man erst, was für ein Geschenk Bewegungsfreiheit ist“, sagt die 16-jährige Remy Johannsen. „Bei der Ernte könnte ich helfen und zugleich eine ganz neue Erfahrung machen.“

Weil Johannsen noch Schülerin und die Tätigkeit körperlich sehr anspruchsvoll ist, würde sich das Arbeitspensum auf die Stunden im Morgen begrenzen. Eine Hilfe wären die Literaten trotzdem. Zumal beide einen landwirtschaftlichen Hintergrund mitbringen: Lieberam-Schmidt ist studierter Agraringenieur, arbeitet heute in beratender Funktion in diesem Bereich. „Mittlerweile nur noch aus dem Homeoffice“, sagt der 54-Jährige dem Abendblatt. Johannsens Vater stammt von einem Schleswig-Holsteinischen Bauernhof, ihre Mutter habe in jungen Jahren ebenfalls als Erdbeerpflückerin gearbeitet. Auch Mila, die Schwester der 16-Jährigen, hat ihre Hilfe im Fall der Fälle zugesagt.

Einige Stunden ehrliche Arbeit an der frischen Luft leisten – den Poetry-Slammern Remy Johannsen und Karsten Lieberam-Schmidt gefällt dieser Gedanke. „Statt 1000 Zuschauer hätten wir dann 1000 Erdbeeren vor uns“, sagt der 54-Jährige. „Nur der Applaus wird auf dem Feld wohl geringer ausfallen.“