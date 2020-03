Bad Oldesloe. Die Zahl der Corona-Infizierten steigt weiter, auch in Stormarn. Am Freitagabend waren es 29 und damit acht mehr als am Vortag. In ganz Schleswig-Holstein gibt es inzwischen 321 bestätigte Fälle.

Der Kreis Stormarn hat unterdessen die Bestimmungen zu den Ladenschlusszeiten gelockert. Ab sofort dürfen bestimmte Verkaufsstellen ihre Türen auch am Sonntag öffnen, und zwar in der Zeit zwischen 11 und 17 Uhr. „Damit soll die Versorgung mit Produkten, die der Grundversorgung dienen, über die normal üblichen Öffnungszeiten hinaus gewährleistet werden“, sagt Kreissprecher Michael Drenckhahn.

Famila verzichtet auf zusätzliche Öffnungszeiten am Sonntag

Erlaubt ist die Öffnung allerdings nur für jene Verkaufsstellen des Einzelhandels, die von der angeordneten Schließung durch die Landesverordnung ausgenommen sind. Das sind neben Märkten für Lebens- und Futtermittel unter anderen Abhol- und Lieferdienste sowie Apotheken. Die Öffnungserlaubnis gilt indes nicht für gesetzliche Feiertage. Also auch nicht Karfreitag und Ostermontag, wohl aber am Ostersonntag.

Auf Abendblatt-Anfrage bei der Unternehmensgruppe Bartels-Langness in Kiel teilte eine Sprecherin mit, dass die Famila-Märkte im Kreis sonntags geschlossen bleiben werden: „Unsere Mitarbeiter sind derzeit maximal ausgelastet und am Limit. Deshalb verzichtet Famila auf zusätzliche Öffnungszeiten am Sonntag. Das gilt auch für die fünf Edeka-Filialen der Familie Süllau. „An sechs Tagen in der Woche sind die Mitarbeiter momentan extrem beansprucht und geben alles für unsere Kunden. Deshalb brauchen sie den Sonntag zum Luftholen und Kraft schöpfen“, sagt Geschäftsführer Eric Süllau.

Schärfere Kontrollen von Spielplätzen und Sportstätten

Wegen der Corona-Pandemie ist das Amtsgericht Ahrensburg ab sofort nur noch montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr erreichbar. Für dringende Angelegenheiten wurde inzwischen unter der Rufnummer 04102/51 91 84 eine Telefonhotline geschaltet.

Bad Oldesloes Bürgermeister Jörg Lembke hat schärfere Kontrollen von Spielplätzen und Sportstätten angekündigt. Die Missachtung deren Sperrung sei „keine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat“, so Lembke. Bei Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz sind laut Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote Bußgelder bis zu 25.000 Euro möglich, im Falle einer Verurteilung drohten Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren. Trotz Hinweisschildern und Absperrbändern hatten sich viele Bürger nicht an die bestehenden Verbote gehalten und städtische Spielplätze, den Skatepark und den Kunstrasenplatz am Exer genutzt.