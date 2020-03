Ahrensburg. Nach dem Vorbild aus Italien, wo Bürger von ihren Balkonen aus gemeinsam musizieren und damit ihre Solidarität zum Ausdruck bringen, ruft die Mut-Mach-Werkstatt Ahrensburg heute Abend um 18 Uhr erstmals zum Balkonkonzert auf. Um der Corona-Pandemie entgegenzuwirken, hatte die Bundesregierung die Bevölkerung in den vergangenen Tagen dazu aufgerufen, das Haus so selten wie möglich zu verlassen. Initiatorin Carola Benzinger von der Mut-Mach-Werkstatt Ahrensburg ist sich sicher, „dass durch die Beschäftigung mit anderen Dingen als mit der Angst vor der momentanen Situation viel bewirkt werden kann.“

Mit „We are the World“ gegen die Panik singen

Benzinger, die als psychologische Beraterin tätig ist, hatte auf ihrer Facebookseite mit rund 300 Abonnenten dazu aufgerufen, mit Musik gegen die Massenpanik vorzugehen. Sie ließ zwischen zwei Songs abstimmen, die heute um 18 Uhr von Musikanlagen, privaten Instrumenten und natürlich auch selbst gesungen aus den Fenstern Ahrensburger Häuser erklingen sollen. Mehrere hundert Menschen gaben ihre Stimme online ab und wählten mit 78 Prozent das Lied ,We are the world’ von USA for Afrika zum Lied des heutigen Abends. „Es haben sogar Menschen aus Bargteheide, Hoisdorf, Hamburg und sogar Süddeutschland angekündigt, sich zu beteiligen“, sagt Benzinger. „Ein Herr schrieb mir, er wolle das Stück heute Abend auf dem Klavier spielen.“ Sie habe nicht mit einer derartigen Resonanz gerechnet. Sie plant für die kommenden Freitage bis Ostern ähnliche Veranstaltungen zu organisieren.

Bürgermeister Sarach: „Ein gutes Zeichen der Solidarität“

Auf Abendblatt-Anfrage, ob die Kirche sich ebenfalls an dem Musik-Spektakel beteiligen wolle, sagt Ahrensburgs Pastorin Angelika Weißmann: „Eine prima Idee, ich könnte mir vorstellen, dass auch die Kirchenorgel heute um 18 Uhr zu hören sein wird.“ Bürgermeister Michael Sarach hat bereits von der Aktion gehört. „Ich denke, wir senden damit ein gutes Zeichen nach außen, dass wir auch in solchen Zeiten unsere Solidarität unter Beweis stellen“, so Sarach. Er sei gespannt, wie viele Menschen sich angesichts der zahlreichen Einfamilienhäuser in Ahrensburg beteiligen werden.