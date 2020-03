Ahrensburg/Meddewade. Die Anklage lautet Wucher und Nötigung: Vor dem Amtsgericht Ahrensburg sollte am Freitag der Fall zweier Klempner verhandelt werden. Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern im Alter von 25 und 30 Jahren vor, eine Frau aus Meddewade zur Zahlung eines unverhältnismäßig hohen Preises für nächtliche Reparaturarbeiten an einer Wasserleitung gedrängt zu haben.

Frau überwies 500 Euro an die beiden Männer

Laut Anklageschrift boten die beiden Männer einen Klempnernotdienst an. Die Frau aus Meddewade hatte die Firma demnach im November 2018 alarmiert. In ihrem Haus war nachts ein Rohr gebrochen. Der 25-Jährige und sein 30 Jahre alter Kollege seien gekommen und hätten die Leitung repariert. „Anschließend forderten sie 10.000 Euro für die Arbeiten“, heißt es in der Anklage. Den Betrag sollte die Frau bar zahlen.

„Als das Opfer die Zahlung verweigerte, drängten die Angeklagten es dazu, gemeinsam mit ihnen zu einer Bank zu fahren und den Betrag abzuheben“, so die Staatsanwaltschaft. Doch auch darauf sei die Meddewaderin nicht eingegangen. „Daraufhin weigerten sich die Angeklagten, die Wohnung ohne eine Zahlung des Betrags wieder zu verlassen“, heißt es. Schließlich habe die Frau mittels eines EC-Kartenlesegeräts 500 Euro an die beiden Klempner überwiesen. Später erstattete die Meddewaderin bei der Polizei Anzeige gegen die Männer. Doch zum Verhandlungstermin vor dem Amtsgericht Ahrensburg erschienen die Klempner am Freitag nicht. „Einer der Angeklagten hat ein ärztliches Attest vorgelegt, das ihn für verhandlungsunfähig erklärt“, sagte Richter Said Evora. Die Bescheinigung sei nicht formal korrekt ausgestellt gewesen, sie hatte lediglich eine Sprechstundenhilfe ausgefüllt.

Anderer Angeklagte fehlte ohne Angabe von Gründen

„Auf Nachfrage bei dem Arzt teilte dieser mit, der Angeklagte sei vor einigen Tagen das erste Mal in der Praxis gewesen“, so Evora. „Der Arzt gab an, der Patient habe ihm gegenüber Schmerzen geschildert, eine Ursache habe er aber nicht feststellen können“, sagte der Richter. Der Mediziner habe nicht gewusst, dass sein Patient zu einem Gerichtstermin als Angeklagter geladen war, lediglich der Sprechstundenhilfe habe der Mann dies als Grund dafür angegeben, dass er das Attest benötige.

Evora: „Es hat sich herausgestellt, dass der Angeklagte am Tag zuvor bereits einen anderen Arzt aufgesucht hatte.“ Der Mediziner habe den Mann für verhandlungsfähig befunden. Daher halte das Gericht die Beschwerden des Angeklagten für unglaubwürdig. Der andere Angeklagte fehlte ohne Angabe von Gründen. Die Staatsanwältin beantragte, in Abwesenheit einen Strafbefehl gegen die Männer zu erlassen. Sie sollen laut der Anklägerin jeweils eine Geldstrafe von 1500 Euro zahlen. Richter Said Evora entscheidet jetzt außerhalb der Hauptverhandlung über den Strafbefehl. Sollte er zustimmen, können die beiden Klempner noch Einspruch gegen die Strafe einlegen.