Lübeck/Travenbrück. „Der Angeklagte hat die Tat geplant und vorbereitet“ – davon ist Staatsanwalt Niels-Broder Greve im Fall Ivonne Runge überzeugt. Der Vertreter der Anklagebehörde fordert in seinem Plädoyer am Mittwochmittag, den Ex-Freund der getöteten Frau aus Schlamersdorf zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes zu verurteilen. Seiner Auffassung nach ist das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe erfüllt. Stefan B. habe die 39-Jährige „aus Wut und Verärgerung darüber getötet, dass sie sich von ihm getrennt und einem neuen Mann zugewandt hatte“, sagt Greve. Ivonne Runge habe ihm für diese Gefühle keinen Anlass gegeben.

Der Angeklagte will die Frau an Bushaltestelle getötet haben

Staatsanwalt Niels-Broder Greve geht davon aus, dass der Angeklagte die Tat geplant hat.

Foto: Janina Dietrich

Der Tankstellenbesitzer hatte zu Prozessbeginn vor dem Landgericht Lübeck gestanden, die Frau am späten Abend des 25. Oktober 2017 erwürgt zu haben. Nach einem Streit seien ihm die Sicherungen durchgebrannt und er habe Ivonne Runge nahe der Bushaltestelle in ihrem Heimatort Schlamersdorf mitten auf der Straße getötet. Dann habe er die Leiche auf dem Beifahrersitz ihres Autos deponiert und sei zunächst ziellos umhergefahren, bevor er sie schließlich in einem Waldstück bei Hammoor ablegte. Dort war sie erst eineinhalb Jahre später, im Frühjahr 2019, gefunden worden.

Staatsanwalt Niels-Broder Greve hält diese Aussagen für nicht glaubwürdig. Der Angeklagte habe während der Hauptverhandlung seine Einlassungen „immer wieder angepasst“. So habe er zunächst behauptet, Ivonne Runge nur im Stehen gewürgt und ein Bild vor Augen zu haben, wie sie zusammengesackt sei. Dann habe er ihren Puls gefühlt. Als die Gerichtsmedizinerin diese Variante als unmöglich bezeichnete, sagte der Angeklagte, dass es sein könne, dass er sie auch am Boden noch gewürgt habe.

Staatsanwalt glaubt, dass Ivonne Runge in Rümpel ermordet wurde

Widersprüchlich seien auch die Aussagen des Angeklagten zum Ablageort. Wenige Stunden vor der Tat war das Handy des 40-Jährigen dort in einem Mobilfunkmast eingeloggt gewesen. Die Staatsanwaltschaft geht deshalb davon aus, dass er die Stelle ausgekundschaftet hat. Stefan B. bestreitet das. Er behauptete zunächst, sich dort ausgeruht und SMS geschrieben zu haben. Später sagte er dann, dort auch einige Zeit geschlafen zu haben.

Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass der Angeklagte Ivonne Runge bereits in seinem Haus in Rümpel getötet hat und dies im Vorfeld auch so geplant hatte.