Hamberge. Der Abendblatt-Bericht über das unfassbar schwere Schicksal von Familie Ewald aus Hamberge hat viele Menschen im Norden tief berührt und eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Rund 54.000 Euro sind über die Internet-Plattform Gofundme bereits gespendet worden, um Stefanie Ewald und ihre beiden Töchter Neele (6) und Lenja (1) in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. „Ich bin absolut überwältigt von Eurer Anteilnahme“, schreibt die 35-Jährige. Und weiter heißt es: „Ich bin einfach sprachlos! Leider schaffe ich es nicht, mich für alle Spenden und lieben Nachrichten persönlich bei jedem Einzelnen zu bedanken. Herzlichen Dank für alles.“

Vater und Sohn litten an genetischem Defekt

Wie berichtet, war ihr Sohn Jonas Ende 2019 an Krebs gestorben. Er wurde nur zehn Jahre alt. Vor einer Woche hat auch ihr Mann Sebastian (37) den Kampf gegen die Krankheit verloren. Beide litten an dem seltenen Li-Fraumeni-Syndrom – einem genetischen Defekt, der für ein stark erhöhtes Krebsrisiko sorgt. Auch Tochter Neele hat es geerbt. Sie erkrankte erstmals mit zwei Jahren, der Tumor in ihrem Oberschenkel konnte damals erfolgreich entfernt werden.

Mutter muss sich Chemotherapie unterziehen

Nur wenige Tage vor dem Tod ihres Mannes erhielt Stefanie Ewald eine weitere Horrornachricht. Sie ist an Brustkrebs erkrankt, in einer sogenannten dreifach negativen Form. Den Ärzten zufolge ist der Krebs hochgradig aggressiv. „Die erste Chemo habe ich am 6. März bekommen und bislang halbwegs vertragen“, schreibt die Mutter. Freunden zufolge muss sie täglich eine große Menge an Medikamenten nehmen, die nächste Chemotherapie sei für den 19. März geplant: „Steffi kämpft für ihre Mädels bei sich und ihre Männer im Himmel.“

Fußballfans spenden im Stadion mehr als 5000 Euro

Die Spendenaktion haben zwei Freundinnen und die Schwester der Stormarnerin initiiert. Auch sie bedanken sich für die viele Unterstützung. „Das ist sooooo toll und es wird Steffi und ihrer Familie unendlich weiterhelfen“, schreiben sie. Und weiter: „Gemeinsam kämpfen macht es ein ganz klein wenig erträglicher.“ Viele Freiwillige Feuerwehren und Fußballvereine hätte Aktionen und Spendensammlungen geplant. Auch der Regionalligist VfB Lübeck hilft. Jugendspieler aus Jonas’ ehemaliger Mannschaft sind am vergangenen Sonnabend beim Spiel gegen HSC Hannover mit Spendendosen durch das Stadion gelaufen. Mehr als 5000 Euro kamen dabei zusammen.

Spenden sind im Internet über die Plattform www.gofundme.com/f/FamilieEwald möglich.