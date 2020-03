Delingsdorf. Einmal jährlich fördert das Kieler Innenministerium die Sanierung etlicher Sporthallen, Schwimmsportstätten, Spielfelder und Laufbahnen in Schleswig-Holstein. 2020 stellt es dafür 5,2 Millionen Euro zur Verfügung. Eine Summe, von der auch zwei Stormarner Gemeinden profitieren: Delingsdorf und Großhansdorf sind zwei von mehr als 100 Antragstellern, die sich für eine Förderung beworben hatten. Mit Erfolg: Nach Aussagen des Innenministers Hans-Joachim Grote (CDU) befinden sich die Anträge beider Kommunen unter den insgesamt 36 Projekten, die das Land unterstützt.

Bereits 2018 erhielt Großhansdorf Unterstützung

In Großhansdorf bezieht sich die Förderzusage auf die Erneuerung des Kunstrasenplatzes der Sportanlage Kortenkamp am Schulzentrum. Die Kosten der rund 400.000 Euro teuren Sanierung übernimmt das Land zu 50 Prozent, steuert also rund 200.000 Euro bei. „Das ist ein tolles Ergebnis für die Gemeinde Großhansdorf“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Tobias Koch. Es ist bereits das zweite Mal, dass die Waldgemeinde finanzielle Unterstützung vom Land erhält. 2018 hatte sie für die Sanierung der Laufbahn und der Weitsprunganlage desselben Sportplatzes eine Landesförderung in Höhe von 250.000 Euro erhalten. „Daran wird deutlich, wie stark in Großhansdorf in die Sanierung der Infrastruktur investiert wird“, so Koch, der Bürgermeister Janhinnerk Voss und dessen Team im Rathaus herzlich zu der Förderung gratuliert.

Auch in Delingsdorf besteht Grund zur Freude. In der Sportstätte Mehrzweckhaus Lohe steht die Sanierung von Heizung und Lüftung an. Die Kosten dieser Arbeiten belaufen sich auf rund 116.000 Euro. Als Förderung steuert das Land auch hier 50 Prozent der Gesamtsumme und damit 58.000 Euro bei.