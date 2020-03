Ahrensburg. Der Prozess gegen die Inhaberin der inzwischen geschlossenen Reisebüros Langeloh in Ahrensburg und Schwarzenbek wird am Donnerstag, 19. März, um 9 Uhr wieder aufgenommen. Einen Fortsetzungstermin für die Hauptverhandlung hat das zuständige Amtsgericht Ahrensburg für Donnerstag, 9. April, festgesetzt. Das sagte Michael Burmeister, Direktor des Amtsgerichts, jetzt auf Abendblatt-Anfrage.

Zum Prozessbeginn 2019 waren 25 Zeugen geladen

Ursprünglich sollte der Prozess im September 2019 beginnen, 25 Zeugen waren geladen. Doch die Angeklagte erschien damals nicht vor Gericht, auch die alarmierte Polizei konnte sie nicht aufspüren. Der zuständige Richter Said Evora entschied daraufhin, die Hauptverhandlung auszusetzen.

Die Reisebüro-Kunden Alfried Haase und Anita Koch wollten den Prozessbeginn im September 2019 als Zuschauer verfolgen, erhofften sich endlich Aufklärung über die Hintergründe.

Foto: Janina Dietrich

Den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl gegen die Geschäftsfrau lehnte er später jedoch ab. Der Grund: Die Angeklagte habe ein Attest vorgelegt, in dem ein Arzt sie für verhandlungsunfähig erklärte. Wie mehrfach berichtet, wirft die Staatsanwaltschaft der Reisebüro-Inhaberin gewerbsmäßige Untreue in zehn Fällen und Computerbetrug in 19 Fällen vor (Az.: 54 Ls 779 Js 24792/18). Sie soll von Juni 2015 bis Februar 2018 mehr als 71.000 Euro unrechtmäßig erlangt haben. Mehr als ein Dutzend Opfer meldeten sich seit Sommer 2018 auch beim Abendblatt, erzählten von Flügen, Mietwagen und Hotelübernachtungen, die sie zum Teil doppelt oder dreifach bezahlen mussten. Sie erhoben schwere Vorwürfe gegen das Reisebüro.

Anderer Richter verhandelt jetzt den Fall

Der Prozess wird vor einem Schöffengericht verhandelt – mit einem Berufsrichter und zwei ehrenamtlichen Laienrichtern. Den Vorsitz wird nun allerdings Richter Ulf Thiele übernehmen, der von einem Sabbatical zurückgekehrt ist. Zeugen habe das Gericht zu den festgesetzten Terminen erst einmal nicht geladen, sagt Michael Burmeister. Besondere Maßnahmen, damit die Geschäftsfrau dieses Mal zum Prozess erscheint, seien nicht geplant. „Die Angeklagte wurde ordnungsgemäß geladen“, sagt Burmeister. „Alles Weitere wird sich dann aus der Verhandlung ergeben.“