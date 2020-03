Ammersbek. In der Gemeinde Ammersbek ist die erste Corona-Infektion im Kreis Stormarn nachgewiesen worden. Bei der Erkrankten handelt es sich nach Abendblatt-Informationen um eine allein lebende Frau, die nach einer Auslandsreise sofort auf das Virus getestet wurde.

Die Probe wurde direkt am Flughafen Hamburg entnommen

Die Frau reiste nach Angaben von Kreissprecher Michael Drenckhahn aus dem Iran ein. „Weil es Verdachtsfälle in dem Flugzeug gab, wurde ihr direkt am Flughafen Hamburg eine Probe entnommen.“ Diese wurde im Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) untersucht. Der Befund war positiv.

Die Frau wurde direkt am Flughafen isoliert und in ihr Zuhause nach Ammersbek gebracht. „Dort befindet sie sich in häuslicher Quarantäne“, sagt Bürgermeister Horst Ansén auf Abendblatt-Anfrage. „Der Fall ist gut händelbar, weil die Frau seitdem keine Kontakte zu anderen Personen hatte.“ Derzeit sei er zu dem Fall im Austausch mit dem Gesundheitsamt des Kreises.

Ammersbekerin soll zuletzt keinen Kontakt zu anderen Personen gehabt haben

Die Frau weist nach Angaben der Kreisverwaltung zurzeit keine Symptome auf und steht mit dem Gesundheitsamt täglich in Kontakt. „Da sie seit ihrer Rückkehr keine wesentlichen Kontakte hatte, sind weitere Ansteckungen nicht wahrscheinlich“, heißt es vom Kreis.

Aktuell sind nach Abendblatt-Informationen deshalb keine weiteren Vorsichtsmaßnahmen in der Gemeinde Ammersbek geplant.