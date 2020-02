Ahrensburg. Die Stadt Ahrensburg will voraussichtlich in der kommenden Woche neun Linden an der Hamburger Straße fällen. Die betroffenen Bäume stehen zwischen dem Kaufhaus Nessler und dem Rondeel. Grund ist nach Rathausangaben der geplante Umbau der Hamburger Straße.

Die Bäume sollen später durch Neuanpflanzungen ersetzt werden

Bevor die umfangreiche Umgestaltung im Jahr 2021 beginnt, will der Versorger Hamburg Wasser zunächst die Wassertransportleitung erneuern, die unter der Fahrbahn verläuft. Diese Arbeiten starten im September. Wegen der beengten Platzverhältnisse zwischen Kaufhaus und Rondeel ist es laut Verwaltung nötig, die dortigen Linden noch vor Beginn des sommerlichen Fäll- und Schnittverbots zu entfernen. Später sollen für den Umbau auch die übrigen 14 Linden weichen. Sie werden nach dem Umbau durch neue Bäume ersetzt, um den historischen Allee-Charakter wiederherzustellen.