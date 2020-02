Ahrensburg. Probleme bei der Entsorgung von Restmüll gibt es derzeit in Ahrensburg. Und das zum Leidwesen vor allem von Gewerbetreibenden, Schulen und Vereinen. Der Grund: Große Restmülltonnen mit 1100 sowie 770 Litern Fassungsvermögen wurden in der vergangenen Woche nicht wie eigentlich vorgesehen geleert. Stattdessen stehen die randvollen Behälter nach wie vor bei den Kunden der Abfallwirtschaft Südholstein (AWSH).

Einer der Betroffenen ist Burkhard Strehl, der Inhaber des gleichnamigen Edeka-Marktes am Dänenweg 12 in Ahrensburg. „Eigentlich sollten meine beiden Tonnen am vergangenen Mittwoch geleert werden“, sagt er, „aber es ist nichts passiert.“ Strehl hat eine 1100-Liter-Tonne für den Gewerbemüll seines Supermarktes sowie einen 770-Liter-Behälter für den Restmüll der Hausgemeinschaft in seinem Wohn- und Geschäftsgebäude.

Mehrfache Anrufe bei der AWSH blieben erfolglos

Was den Geschäftsmann dabei am meisten ärgert, ist die Reaktion der AWSH auf seine Nachfragen bei dem Entsorger. „Bei der AWSH konnte man mir mehrfach nicht sagen, warum der Müll nicht entsorgt wurde und wann die Tonnen denn geleert werden. Zusagen beim Kundenservice, mich zurückzurufen, wurden nicht eingehalten. Solch ein Beschwerdemanagement geht gar nicht.“

Stattdessen musste Strehl immer wieder in den vergangenen Tagen selbst bei der AWSH anrufen. „Dort bekam ich die Auskunft, dass der Gewerbemüll wohl großflächig in Ahrensburg nicht entsorgt wurde.“ Tatsächlich weiß Strehl von der Grundschule Am Hagen und dem Verein SSC Hagen, dass dort ebenfalls die großen Restmülltonnen nicht geleert wurden. „Am Montag dieser Woche sagte mir die AWSH dann, dass noch am selben Tag meine Tonnen geleert werden. Passiert ist aber nichts.“

Neue Müllwagen-Fahrer haben offenbar Fehler gemacht

Auf Abendblatt-Anfrage bestätigt die AWSH die ausgefallenen Restmüll-Leerungen und bedauert die Probleme bei der Kommunikation mit den Kunden. „Das ist ganz besonders schlecht gelaufen“, sagt AWSH-Sprecher Olaf Stötefalke. Nach seinen Angaben hat das von der Abfallwirtschaft mit der Tonnenleerung beauftragte Unternehmen neue Müllwagenfahrer eingesetzt, die offenbar Fehler gemacht hätten. Die AWSH will nun die Probleme schnell beheben und dafür sorgen, dass die betroffenen Mülltonnen geleert werden.