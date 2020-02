Bargteheide. Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind hernieder. Bis in den Februar hinein finden sich auf den Straßen des Kreises dann auch Tannenbäume, die eigentlich längst abgeholt sein sollten. Solche Relikte des Weihnachtsfestes wurden jetzt aus Bargteheide gemeldet, wo sie an der Baumschulen- und der Rathausstraße gesichtet worden sind.

„Trotz Ankündigung sind sie weder am 1. Februar, noch am 3. Februar abgeholt worden“, so Anwohnerin Sibylle Schäfer-Wolter. Leider hätten sich „Witzbolde“ einen Spaß daraus gemacht, die Bäume aus der Baumschulenstraße mitten auf den Bürgersteig zu legen, sodass ein Durchkommen nicht mehr möglich gewesen sei. Später hätte sie dann jemand ins Straßenbegleitgrün geschmissen. In der Rathausstraße würden sie hingegen eine Ausfahrt blockieren.

Externer Entsorger übernimmt den Abtransport

Trotz Telefonats mit der zuständigen Abfallwirtschaft Südholstein (AWSH) sei bislang nichts passiert, monierte die Abendblatt-Leserin. Und das, obwohl ihr eine Abholung innerhalb von drei Tagen zugesagt worden sei. „Der Fall ist uns bekannt und wir gehen ihm auch nach“, sagte AWSH-Sprecher Olaf Stötefalke auf Nachfrage. Da mit der Abfuhr der Weihnachtsbäume aber ein externer Entsorger beauftragt sei, müsse erst einmal ein neuer Termin vereinbart werden.

Dass Weihnachtsbäume zu den avisierten Sammlungen nicht abgeholt würden, komme aus verschiedenen Gründen schon mal vor. Dabei handele es sich aber stets um Ausnahmen. „Normalerweise klärt sich das aber innerhalb einer Woche“, so Stötefalke.