Musical in Reinbek

Das Theater Liberi bringt den Kinderbuchklassiker „Pinocchio“ als Musical (Foto Szene) für die ganze Familie auf die Bühne in Reinbek. Die Spieldauer beträgt zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause. Die Aufführung ist für Zuschauer ab vier Jahren geeignet.

Musical Sa 25.1., 16.00–18.00, Sachsenwald-Forum, Hamburger Straße 8, Karte 13,– bis 25,–, Selbstausdruck über www.theater-liberi.de (bis Fr 24.1.) oder an der Tageskasse

Photoshop-Kursus in Ahrensburg

Die Volkshochschule (VHS) Ahrensburg bietet für alle, die über gute Vorkenntnisse in der Bildbearbeitung verfügen, einen Photoshop-Kursus an. Dieser wird als Bildungsurlaub anerkannt. Darin sollen alle Fragen beantwortet werden, die bei der Arbeit mit dem Programm aufgetreten sind.

Kursus Mo 3.2.–Fr 7.2., 9.00 bis 16.00, VHS, Bahnhofstraße 24, Gebühr 212,70, Anmeldung bis Fr 24.1. unter www.vhs-ahrensburg.de

Kosaken-Chor in Großhansdorf

Peter Orloff singt.

Foto: Manfred Esser

Peter Orloff und der Schwarzmeer Kosaken-Chor sind auf Jubiläumstournee. Unter dem Titel „Das Wolgalied – Total emotional“ konzertiert das hochklassige Ensemble aus ukrainischen und russischen Sängern in Großhansdorf. Neben Tenören und Bässen hört das Publikum einen seltenen männlichen Sopran.

Konzert Do 23.1., 16.00, Rosenhof 2, Hoisdorfer Landstraße 72, Karte 24,– im Vvk. im Rosenhof, 26,– AK

Coversongs mit Mr. Ed in Bargteheide

Das Repertoire des Sängers und Gitarristen Mr. Ed umfasst Coversongs der vergangenen Jahrzehnte. Ob Hits von Bruce Springsteen oder Marius Müller-Westernhagen, auf Englisch oder Deutsch – Mr. Ed verleiht den Stücken bekannter Musiker durch seine Interpretation eine eigene und unverwechselbare Note.

Konzert Do 23.1., 21.00, Livemusik-Club Teufels , Hammoorer Weg 26, Eintritt frei, Hutspende für Künstler

Benefiz-Kinoabend in Bad Oldesloe

Szene aus „Porträt einer jungen Frau in Flammen“.

Foto: Alamode / Handout

Der Betreiber des Oldesloer Kinos will mit einem Benefiz-Filmabend das Bella-Donna-Haus unterstützen. In dem Drama „Porträt einer jungen Frau in Flammen“ soll eine Malerin eine Frau für eine arrangierte Heirat porträtieren (Foto Filmszene). Doch diese weigert sich. Als Hausmädchen verkleidet, verliebt sich die Malerin in sie.

Benefiz-Filmabend Mi 22.1., 20.15, Oho-Kino, Hamburger Straße 13, Eintritt 7,50, erm. 5,20

Vortrag über Halbinsel Schwansen in Bargteheide

Die schmale Halbinsel Schwansen ist Thema eines Vortrags von Helmuth Peets in Bargteheide. Gemeinsam mit den Zuhörern entdeckt der Referent die Schönheit der Landschaft, imposante Herrenhäuser (Foto Gut Damp), alte Kirchen und Bildhauerkunst. Der Vortrag ist eine Veranstaltung von Heimatbund Stormarn und Verschönerungsverein Bargteheide.

Vortrag Mi 22.1., 19.30, Stadthaus, Am Markt 4, frei, Spende erwünscht