Ahrensburg. Das Oldie Kabarett präsentiert unter Leitung von Maria McCrae im Marstall Ahrensburg am Sonnabend, 18. Januar, um 17 Uhr sein Programm „Oldies in Fahrt“. Witzige, hintergründige und zuweilen bissige Sketche und einige Songs stehen auf dem Programm der neun vitalen Senioren im Alter von 70 bis 85 Jahren. Ganz nach dem Motto, das sich die Gruppe bereits vor Jahren selbst gewählt hat, dass „Lachen am besten vor Lebensrost schützt“.

Flirtendes Pärchen zieht den Unwillen des Gatten auf sich

Dabei hatte das Oldie Kabarett in jüngster Zeit einen schweren Verlust zu verkraften. Die Regisseurin sagt: „Unser Senior Wolfgang Becker, der noch bei der letzten Probe am 19. Dezember dabei war, ist leider im Alter von 94 Jahren gestorben.“ Daraufhin hätten die Mitglieder überlegt, ob sie die Aufführung absagen sollten. Doch sie entschieden sich letztlich dagegen, denn „wir spielen auch für ihn“, so McCrae. Auch Beckers Lebensgefährtin Helga Schuldt wird bei der Vorstellung auf der Bühne stehen.

Was das Theater angeht, wird es für das Publikum nicht spürbar sein, dass das Oldie Kabarett nun mit einem Darsteller weniger auskommen muss. Keine der Szenen wurde gestrichen, die Rollen wurden umbesetzt. Trotzdem muss bei der Probe zwei Tage vor der Aufführung bereits alles sitzen. Die Darsteller sind gerade damit beschäftigt, das Bühnenbild für den zweiten Teil der Show umzubauen. Es zeigt das Wartegleis einer Bahnstation, ein paar Bänke im Hintergrund, an der Wand die obligatorische Bahnhofsuhr und ein Fahrplanaushang, ein Verkaufsstand mit Getränken und Snacks. Von seinem Platz vor der Bühne aus begleitet Pianist Rainer Gebauer die Schauspieler bei ihren kleinen Gesangseinlagen auf dem Flügel.

Wenn ein Bayer auf eine Plattdeutsch sprechende Frau trifft

Inzwischen ist der Aufbau beendet und die Bahnhofsszene füllt sich mit Leben. Die Darsteller nehmen ihre Plätze ein, mimen Reisende, ein turtelndes Pärchen oder eine Verkäuferin. Und wie im alltäglichen Geschehen kommt der Zug – natürlich – zu spät. Der Zug kommt also nicht in Fahrt, die Darsteller dafür umso mehr. Das flirtende Paar wird vom Ehemann entdeckt, dessen Empörung groß ist. Eine Frau schwärmt der Verkäuferin am Stand von ihrem Fahrtziel München und dem Oktoberfest vor – nicht ahnend, was sie damit auslöst.

Witzig auch jene Szene, in der ein Bayer auf eine Plattdeutsch sprechende Frau trifft und beide sich in ihrer jeweiligen Mundart anzicken. Wer nach dem Theaterabend Lust verspüren sollte, beim Oldie Kabarett mitzumachen, kann sich mit Maria McCrae unter der Telefonnummer 04102/1248 oder der E-Mail-Adresse maria-mccrae@t-online.de in Verbindung setzen. Denn diese Truppe macht eines deutlich: Für die Lust am Theaterspiel ist es nie zu spät.

Theater: Sa 18.1., 17.00, Marstall, Lübecker Straße 8, Karte im Vvk. 17,–: Buchhandlung Stojan, Hagener Allee 3a, an der Abendkasse 19,–