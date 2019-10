Ahrensburg. Selbstironisch, hintergründig und natürlich lustig – dafür ist das Oldie Kabarett bekannt. Ein ganz neues Konzept hat die Truppe nun für ihr Programm „Oldies in Fahrt“ entworfen. Die Geschichten mit Fortsetzungscharakter werden zum ersten Mal am 20. Oktober um 11 Uhr auf der Gala im Kleinen Theater Bargteheide zu sehen sein.

Die Senioren wollen neue Wege gehen

„Wir sind nicht mehr ganz so artig wie früher“, fasst Gunda Herrmann die Entwicklung des Oldie Kabaretts zusammen. Kleidung in Schwarz-Gold und kurze Sketche seien über Jahre ihr Erkennungszeichen gewesen. Jetzt wollen die Senioren mit einem Durchschnittsalter von 79,9 Jahren neue Wege gehen und ein Serienformat auf die Bühne bringen.

Dies habe an manchen Stellen Überzeugungsarbeit gekostet. Aber nun sei der Mehrwert der Programm-Verjüngung zu allen Darstellern durchgedrungen. „2016 hatten wir zum ersten Mal ein Stück mit durchgehender Handlung“, sagt Regisseurin Maria McCrae. „Diese Idee haben wir nun auf einem Probenwochenende weiterentwickelt.“

Ensemble wechselte kürzlich in den Marstall

Weiterentwickelt hat sich das Oldie Kabarett zuletzt auch räumlich. 30 Jahre lang waren sie fest im Kleinen Theater verwurzelt. Nun wechselten sie, wie berichtet, in den Marstall. Grund ist vor allem das Geld, aber auch bessere Probenbedingungen. Während die Gruppe in Bargteheide für jede Probe extra zahlen musste, gibt es diese Auflage in Ahrensburg nicht. Das eingespielte Geld kann so direkt in die Theaterarbeit fließen. „Dem Kleinen Theater bleiben wir aber als Gastschauspieler erhalten“, sagt McCrae. „Wir freuen uns, dass wir uns gütlich geeinigt haben. Und sind erleichtert, dass uns der Vorstand entgegengekommen ist. Ein harmonisches Miteinander ist uns sehr wichtig.“

Unter der Leitung von Maria McCrae und mit musikalischer Untermalung von Rainer Gebauer am Klavier bieten die zehn Senioren eine spannende Bühnenshow in zwei Akten. Die erste Szene zeigt ein Ehepaar, welches von seinem Balkon aus eine Straße beobachtet. Durch eine Politesse, die Falschparker aufschreibt, einen älteren Herrn, der eine Kontaktanzeige aufgeben möchte, und jemanden, der mit der Telekom-Hotline kämpft, wird dieser alltägliche Schauplatz zur Bühne des Lebens und erinnert die zwei an ihre eigenen Erlebnisse. Im zweiten Akt vertreiben sich Wartende die Zeit im Bahnhof mit Musik und Sketchen.

„Früher hatten wir keinen roten Faden“, Maria McCrae. „Diesem eher antiquierten Programm haben wir nun neues Leben eingehaucht. Auch im Alter muss man eben flexibel sein.“

Oldie Kabarett: So 20.10., , 11.00, Kleines Theater Bargteheide, Hamburger Straße 3, Karte 18,–/15,– (erm.), Vvk.: Arkaden-Buchhandlung, Bahnhofstraße 5, KulturServiceBüro im Kleinen Theater, per E-Mail an ticket@kleines-theater-bargteheide.de, Tel. 04532/54 40