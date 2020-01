Polizei warnt vor Anrufen von Trickbetrügern

In Ahrensburg und Umgebung geben sich Anrufer als Polizisten aus und versuchen von ihren meist älteren Opfern Bargeld zu erbeuten.

Am Telefon geben sich die Betrüger als Polizisten aus und versuchen, ihre Opfer zur Herausgabe von Bargeld und Wertsachen zu bewegen (Symbolbild).

Ratzeburg. Die Polizei warnt aktuell in Ahrensburg (Kreis Stormarn) und Umgebung wieder vor Anrufen von Trickbetrügern. Diese rufen überwiegend ältere Menschen an und geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus. Den Senioren erzählen sie, dass bei kürzlich festgenommenen Einbrechern eine Liste mit Adressen gefunden worden sei, bei denen es sich um weitere mögliche Einbruchsziele handeln soll. Ziel der Betrüger ist, die Angerufenen zur Herausgabe von Bargeld oder Wertsachen zu bewegen.

Mehrere Betroffene wandten sich nach solchen Telefonaten an die Polizei. Daher wird erneut gewarnt: Machen Sie Fremden gegenüber keine Angabe zu persönlichen Lebens- und Vermögensverhältnissen. Geben Sie kein Bargeld oder Wertsachen an Unbekannte heraus. Sollten Sie derartige Anrufe erhalten, wenden Sie sich an die Polizei.