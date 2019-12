Reinbek. Lügen haben kurze Beine. Und im Fall der wohl berühmtesten Holzpuppe der Welt auch eine lange Nase. Denn eben jene wächst bei Pinocchio, der Kinderbuchfigur des italienischen Autors Carlo Collodi, immer dann, wenn er etwas Unwahres von sich gibt. Dass ihn diese ungewollte Gabe häufig in Schwierigkeiten bringt, ist am Sonnabend, 25. Januar, in Reinbek zu sehen. Das Bochumer Theater Liberi ist zu Gast, um im Sachsenwaldforum „Pinocchio – das Musical“ aufzuführen.

Die Holzpuppe möchte ein echter Junge werden

Mit der musikalisches Adaption des Kinderbuchklassikers präsentiert das Ensemble ein Live-Erlebnis für die ganze Familie. Die Musik sowie die temporeichen Choreografien eignen sich sowohl für Kinder ab einem Alter von vier Jahren als auch für Erwachsene. Die eigens für das Stück komponierten Titel stammen aus der Feder von Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker. „Wir nehmen das Publikum mit auf eine musikalische Achterbahnfahrt quer durch die Genres Pop, Rock, Soul und Chanson“, sagt Kloppenburg.

Inhaltlich handelt das bekannte Märchen von der mit Lügennase ausgestatteten Marionette Pinocchio, die der Holzschnitzer Meister Geppetto in seiner Werkstatt aus einem Scheit kreiert hat. Der hölzerne Junge (gespielt von René Britzkow) stellt sich als besonders neugierig heraus, stolpert von einem Abenteuer ins nächste und verstrickt sich dabei immer wieder in Probleme. Allein muss er eben jene allerdings nicht lösen – Pinocchio stehen seine Weggefährten Grille (Clarissa Elena Frings) und die Blaue Fee (Lisa Siegel) zur Seite. Zusammen versuchen sie, den größten Wunsch der kleinen Holzpuppe, ein echter Junge zu werden, wahr zu machen.

Karten sind im Vorverkauf erhältlich

In der Adaption des Theaters Liberi, die der Autor Helge Fedder geschrieben hat, lernt der freche Pinocchio außerdem, dass Eigensinn dort seine Grenzen hat, wo geliebte Menschen in Gefahr gebracht werden. „Pinocchio macht zwar ganz schön viel Blödsinn, aber eigentlich hat er sein Herz am rechten Fleck“, sagt Hauptdarsteller Britzkow über die Figur, die er verkörpert. „Genau wie ein Kind muss er erst noch Erfahrungen sammeln und viel über das Leben lernen.“ In Reinbek hat Pinocchio dafür zwei Stunden Zeit. So lange dauert die Aufführung des Musicals inklusive einer Pause von 20 Minuten.

Wer sich die Geschichte von Pinocchio als Musical anschauen und anhören möchte, kann sich Karten im Vorverkauf sichern. Erhältlich sind sie online unter www.theater-liberi.de. Je nach Kategorie des Sitzplatzes kostet ein Ticket 13 bis 25 Euro. Kinder bis 14 Jahre erhalten eine Ermäßigung in Höhe von zwei Euro. Der Preis an der Tageskasse beträgt zuzüglich zwei Euro.

„Pinocchio – das Musical“: Sa 25.1., 16.00, Sachsenwaldforum Reinbek, Hamburger Straße 4-8, Karten: www.theater-liberi.de