Ahrensburg. Die Ahrensburger Stadtverwaltung will in den kommenden zwei Jahren 17 neue Mitarbeiter einstellen. Die Stadtverordneten haben die Aufstockung des Personals im Rathaus in ihrer jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit beschlossen. Nur die SPD stimmte gegen den Stellenplan 2020/21. Die meisten neuen Jobs werden in den Bereichen Bauen (7) und IT (6) geschaffen.

Zwischen den Verwaltungen herrscht Konkurrenzkampf

Der Fraktionschef der Wählergemeinschaft WAB sprach von einem „offensiven Stellenplan“ und einer „Verpflichtung der Verwaltung, jetzt auch zu liefern“. Denn Bürgermeister Michael Sarach hatte zuletzt häufig beklagt, Projekte wegen fehlenden Personals nicht zu schaffen. Er sagte: „Mit dem Stellenplan haben wir Chancen.“ Sarach gab aber zu Bedenken, dass es nicht leicht werden wird, die Stellen angesichts des Fachkräftemangels auch besetzt zu bekommen.

FDP: Stellenplan ist teilweise „viel zu großzügig“

FDP-Fraktionschef Thomas Bellizzi kritisierte, dass der Stellenplan an einigen Stellen „viel zu großzügig“ sei, verwies etwa auf eine Stelle zur Beschaffung von Fördergeld. „Wir dürfen uns mit dem Personal nicht überheben, damit wir nicht irgendwann kein Geld mehr für Projekte haben, wenn die Einnahmen mal weniger werden sollten.“