Bad Oldesloe. Um noch mehr Tagestouristen nach Bad Oldesloe zu locken, will die Stadt im kommenden Jahr die Anzahl der Wohnmobilstellplätze massiv erhöhen. „Wir haben am Bürgerpark zu viele Wohnmobile auf zu wenig Platz und wollen schauen, wie wir die besser unterbringen können“, sagt Bürgermeister Jörg Lembke.

Im laufenden Jahr zählte die Stadt 6000 Übernachtungen von Campern am Exer. „An den Zahlen merken wir, dass die Kapazität eindeutig überschritten ist und die Situation führt vermehrt zu Konflikten“, sagt Lembke. Denn wenn die Caravan-Stellplätze belegt sind, weichen die Camper auf den stark frequentierten Exer-Parkplatz aus. Vor allem in den Sommermonaten ist das ein Problem, wenn die Fahrzeuge mehrere Parkplätze belegen.

Auf die zahlungskräftigen Touristen, die meist auf dem Weg von und nach Skandinavien auf der Durchreise einen Versorgungs-Stopp in Bad Oldesloe einlegen, will die Stadt aber nicht verzichten. Deswegen sollen an anderer Stelle weitere kostenfreie WoMo-Plätze entstehen. Schon zur nächsten Saison richten die Stadtwerke am Poggensee drei Parkmöglichkeiten ein. Ausreichen wird das aber nicht. Lembke: „Der Exer bietet sich natürlich an aber wir prüfen auch andere Standorte.“