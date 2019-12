Reinbek. Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Ladenzentrum in Reinbek: Vor einer Reinigung ist am Mittwochvormittag ein Fass mit einer giftigen Chemikalie ausgelaufen. Sechs Menschen wurden verletzt, darunter zwei Mitarbeiter des Rettungsdienstes sowie zwei Polizisten.

In dem Fass befand sich laut Feuerwehrsprecher Joachim Stanisch die Chemikalie Perchlorethylen, die auch für das Reinigen von Textilien eingesetzt wird. Sie gilt als giftig, krebserregend und umweltgefährdend. Die Inhalation kann zu schweren Atemwegsreizungen führen.

Giftige Chemikalie Perchlorethylen vor Reinigung ausgelaufen

Ein solches Fass ist beim Entladen zu Boden gestürzt und aufgeplatzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ist dem Fahrer eines Lieferwagens das Fass beim Entladen aus der Hand geglitten. Dabei hat sich der Springdeckel gelöst. Etwa 60 Liter der Flüssigkeit haben sich daraufhin über den Weg ergossen und sind die Straße hinuntergeflossen. Möglicherweise sind Teile der Flüssigkeit auch in Gullys gelaufen.

Der Fahrer und eine Mitarbeiterin der Reinigung sind vermutlich mit der Flüssigkeit in Berührung gekommen. Der sofort alarmierte Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten. Dabei haben zwei Sanitäter offenbar ebenfalls die Dämpfe eingeatmet. Sie litten unter schwerer Atemnot. Zwei Polizisten, die wiederum den Rettungskräften zur Hilfe eilten, wurden ihrerseits durch das Einatmen der giftigen Stoffe verletzt.

Sechs Verletzte wurden ins St. Adolf-Stift gebracht

Alle sechs Menschen wurden unter Aufsicht des Leitenden Notarztes vor Ort versorgt und anschließend in das nahe gelegene Krankenhaus St. Adolf-Stift gebracht. Über ihren momentanen Gesundheitszustand gibt es noch keine Erkenntnisse.

Was ist Perchlorethylen?

Nicht brennbare, farblose, flüchtige Flüssigkeit

Lösungsmittel wird in der Textil-, Film- und Metallindustrie angewendet

Krebserregender Gefahrstoff

Verzehr kann zu Leber- und Nierenschäden führen

Derzeit sind noch große Bereiche rund um das Ladenzentrum abgesperrt. Die Feuerwehr hat die durch das Ladenzentrum führende Straße großflächig mit Bindemittel abgestreut. Die unmittelbare Gefahr ist mittlerweile gebannt, so dass die Fußwege wieder freigegeben werden konnte. Am heutigen Markttag ist dort sehr viel Betrieb.

Die Feuerwehr hat das Umweltamt aus Bad Oldesloe alarmiert, das nun vor Ort die weiteren Maßnahmen koordiniert. Eine Spezialfirma wird sich um den Abtransport des kontaminierten Bindemittels kümmern und sicherstellen, dass keine gefährlichen Stoffe in die Umwelt gelangen.