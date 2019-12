Hamburg. In der Max-Brauer-Schule in Altona ist am Mittwochmittag offenbar Reizgas ausgetreten. Die Feuerwehr schickte mehrere Rettungswagen und einen Notarzt an die Zweigstelle der Schule an der Daimlerstraße 40, weil zunächst nicht klar war, wie viele Menschen betroffen sind.

Neun Schüler und ein Lehrer klagten über Atemwegsreizungen und werden vom Rettungsdienst behandelt. Zunächst hieß es, der Hausmeister habe das Gas eingeatmet. Die Schule teilte jedoch mit, dass es dem Mann gut geht.

Reizgas im Treppenhaus der Max-Brauer-Schule versprüht

Unbestätigten Angaben zufolge soll das Reizgas im Treppenhaus und in einem Flur versprüht worden sein. Die Feuerwehr nimmt Messungen vor und lüftet das Gebäude dann. Die Polizei ermittelt.

An dem Standort an der Daimlerstraße 40 werden die Jahrgangsstufen acht bis 13 der Max-Brauer-Schule unterrichtet, am Standort Bei der Paul-Gerhardt-Kirche die Klassen der Stufen eins bis sieben sowie die Vorschule.