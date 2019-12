Bad Oldesloe. Brexit, Außerirdische, Nahrungsergänzung, Tatort-Medizin, Kindesentwicklung, Kometenlabor, Arktis-Tümpel, Jesus-Forschung: Die Themenvielfalt der Vorträge der Schleswig-Holsteinischen Universitäts-Gesellschaft in Bad Oldesloe scheint schier unerschöpflich. Das neue Programm bietet übers Jahr verteilt jeweils donnerstags acht Veranstaltungen mit hochkarätigen Referenten, die wissenschaftlich fundiert aus ihren Fachgebieten berichten.

Professor berichtet über Kindesentwicklung und Krankheiten

Gleich zu Anfang geht es um fundamentale Krisen der Europäischen Union (EU). Am 30. Januar beschäftigt sich Prof. Manfred Hanisch mit dem Brexit, Boris Johnson und der Eurokrise sowie dem Thema Flüchtlinge. Hanisch liefert Fakten, entwickelt vor dem historischen Hintergrund Szenarios und Reflexionen, die für eine erfolgreiche Bewältigung dieser drei EU-Krisen sprechen.

Am 27. Februar wirft Prof. Enno Edzard Popkes einen kritischen Blick auf den historischen Jesus als Stifter einer Weltreligion und berichtet Wissenswertes aus der modernen Jesus-Forschung.

Prof. Ulrich Stephani berichtet am 26. März über die Kindesentwicklung und deren Gefährdung durch Krankheiten. Und er stellt die erhebliche Fortschritte in Diagnostik und Therapie vor.

Wenn das Eis schmilzt, entstehen in der Arktis Tümpel, die mehr Sonnenlicht absorbieren als Eis- oder Schneeflächen. Am 30. April spricht Prof. Natascha Oppelt über Zusammenhänge und Folgen des verstärkten Abtau-Vorgangs.

Tatort-Mediziner spricht über mikrobiologische Methoden

Prof. Wolfgang Duschl informiert das Publikum am 28. Mai darüber, ob und in welcher Form die Suche nach extraterrestrischem Leben Sinn macht. Er präsentiert einige Verfahren und die neuen wissenschaftlichen Ansätze.

Tatort-Mediziner Cornelius Courts hat in einem früheren Vortrag in Bad Oldesloe über spektakuläre Fälle berichtet. Am 24. September erläutert er die forensischen Verfahren näher. Courts nutzt bewährte, neue und teilweise selbst entwickelte Methoden, um anhand biologischer Spuren die an einer Straftat Beteiligten zu ermitteln und die Rekonstruktion des Tathergangs zu ermöglichen.

Ist der Einsatz von Nahrungsergänzungsmitteln sinnvoll oder gefährlich? Diese Frage stellt Prof. Edmund Maser am 29. Oktober. Er bringt seine Zuhörer zudem auf den neuen Stand der Wissenschaft in dieser Sache.

Frank Paul führt das Publikum am 26. November in die Welt der Kometen. Es geht um eine Mission im Jahr 2014, bei der erstmals eine Raumsonde auf einem Kometen platziert wurde. In der Werkstatt der Technischen Fakultät der Uni Kiel wurden jene Füße gefertigt, mit denen die Sonde Philae auf dem Kometen aufsetzte. Anhand spektakulärer Bilder gibt Paul einen faszinierenden Einblick in das erfolgreiche Unternehmen.

Vorträge: jeweils Do 20.00, Bürgerhaus, Mühlenstraße 22, Eintritt Erw. 5,–, Stud./Schüler 2,–