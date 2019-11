Ahrensburg/Reinbek. Die Jubiläumsausgabe von Europas größtem Radsportfestival rollt voraussichtlich durch Stormarn. Am Sonntag, 16. August 2020, erwarten die Organisatoren der 25. Hamburger EuroEyes Cyclassics rund 18.000 Profi- und Jedermann-Fahrer und Hunderttausende Zuschauer. Die Aussichten, dass die 100- und 160-Kilometer-Strecke wie in den beiden vergangenen Jahren in den östlichen Nachbarkreis der Hansestadt führt, sind offenbar gut.

„Ich sehe keine unüberwindbaren Hindernisse“, sagt Stormarns Landrat Henning Görtz. Im Sommer 2018 war der Rundkurs aus Niedersachsen, wo es unter anderem Proteste wegen der halbtägigen Straßensperrungen gab, nach Stormarn umgezogen. „Nach einigen Anlaufschwierigkeiten beim ersten Mal lief in diesem Jahr vieles rund“, sagt Görtz. Das sei allerdings auch eine erwartbare Entwicklung.

Zehntausende Menschen standen am Straßenrand

Zehntausende Menschen standen am 25. August von Ahrensburg und Großhansdorf über Trittau bis nach Reinbek und Glinde an den Straßen, jubelten den Sportlern in der Sommersonne zu. Das große Interesse lobte auch der Veranstalter Ironman Germany in Hamburg. Der verweist auf noch ausstehende Behördengespräche. „Deshalb können wir momentan leider keine Angaben zur Strecke 2020 machen“, sagt Frederick Deimel, Marketing Coordinator Germany. Unterdessen hat die Anmeldung für das Rennen begonnen. „Gemeinsam mit der Stadt Hamburg und den beteiligten Behörden in Schleswig-Holstein geben wir wieder unser Bestes, um Teilnehmern, Zuschauern und Fans ein aufregendes und top-organisiertes Wochenende zu bieten“, sagt Veranstaltungschef Oliver Schiek. Zum Jubiläum gebe es Aktionen wie die geführten kostenlosen Ausfahrten und das Rookie-Programm für Einsteiger in Kooperation mit dem Hamburger Radsportverband.

Startplätze können nur online (www.cyclassics-hamburg.de) reserviert werden. Die aktuellen Preise liegen bei 70 Euro (60 Kilometer), 79 Euro (100 Kilometer) und 85 Euro (160 Kilometer). Mit der Zeit steigen die Gebühren auf 87 bis 104 Euro.