Ahrensburg/ Bad Oldesloe/Reinbek. Die Strompreise steigen bei den regionalen Anbietern in Stormarn zum Jahresbeginn um bis zu acht Prozent. Gründe sind – wie bei allen Versorgern bundesweit – höhere Netzentgelte, mehr EEG-Umlage zur Finanzierung der Energiewende und gestiegene Börsenpreise. Die Preisunterschiede für Ökostrom sind häufig nur sehr gering.

In Ahrensburg zahlen Familien mit einem Verbrauch von 3500 Kilowattstunden (kWh) im Jahr künftig bei den Stadtwerken Ahrensburg im Tarif Schlossstrom Smart rund 1264 Euro (monatlicher Grundpreis 11,25 Euro plus 32,25 Cent/kWh). Noch sind es im Standard24-Tarif circa 1173 Euro (10,64 Euro Grundpreis plus 29,96 Cent/kWh).

Im Süden des Kreises ist es am günstigsten

Im Raum Reinbek/Glinde/Barsbüttel/Oststeinbek sind für 3500 kWh beim E-Werk Sachsenwald von Januar an im Tarif SachsenwaldStrom optimal 1053 Euro fällig. Bisher sind es 1015 Euro. Die Grundgebühr bleibt unverändert bei 10,50 Euro im Monat, der kWh-Preis steigt von derzeit 25,41 auf 26,48 Cent. Im Gebiet der Schleswig-Holstein Netz AG (beispielsweise Trittau) sind es deutlich mehr: Wer dort wohnt, zahlt künftig 1276 Euro (12,06 Euro monatlich plus 32,32 Cent je kWh).

In Bad Oldesloe und Reinfeld müssen Kunden der Vereinigten Stadtwerke (VS) für 3500 Kilowattstunden beim Tarif vs.moinstrom.12 im nächsten Jahr 1075 Euro überweisen. Die Summe setzt sich aus zehn Euro monatlichem Grundpreis und 27,28 Cent je Kilowattstunde zusammen. In der Grundversorgung (vs.moinstrom.e) erhöhen sich die Kosten je kWh um gut fünf Prozent von 28,52 auf 29,99 Cent bei einem unveränderten Arbeitspreis von 8,25 Euro/Monat.

Verbraucherzentrale gibt Tipps für Vergleichsportale

Die Verbraucherzentrale (VZ) Schleswig-Holstein rät angesichts der Preiserhöhungen dazu, die eigene Stromrechnung genau zu überprüfen. „Ein Wechsel zu einem günstigeren Versorger ist einfacher und sicherer, als viele Menschen glauben“, sagt VZ-Sprecherin Vivien Rehder. Um im Dschungel von Hunderten Anbietern und weit mehr Tarifen den Durchblick zu bekommen, seien Internetportale wie Veri­vox und Check24 ein Weg.

Allerdings gibt es laut Verbraucherschützern einige Fallstricke in den meist voreingestellten Filteroptionen. So sollte man einen Bonus nicht einrechnen lassen, um die tatsächlichen Kosten besser einschätzen zu können.

Diese Filteroptionen sollten verändert werden

Das Kästchen „hohe Kundenempfehlungsquote“ sollte deaktiviert werden, da diese Meinungen nur für Tarife abgegeben werden könnten, für die das Portal Provisionen erhalte. Schließlich sollte auch die „direkte Wechselmöglichkeit“ abgewählt werden, da sie die Auswahl unnötig einschränke.

Der Jahresverbrauch lässt sich aus der jüngsten Abrechnung ablesen. „Wichtig ist beim neuen Vertrag höchstens ein Jahr Laufzeit und ein Monat Kündigungsfrist“, sagt Vivien Rehder. Wenn der neue Lieferant eine Vollmacht zur Kündigung des alten Vertrags erhalte, kümmere er sich um alles Weitere. „Vorsicht ist bei Festpreisangeboten und Strompaketen geboten“, sagt Vivien Rehder. „Diese lohnen sich für den Kunden meist nicht.“

Bei Neukundenbonus wird es im zweiten Jahr oft teuer

Genau aufpassen sollte man zudem, wenn Anbieter mit einem Neukundenbonus werben. „Bei extrem günstigen Preisen im ersten Jahr zahlen Kunden häufig im zweiten Jahr umso mehr“, sagt Rehder zum Abendblatt. Erhöhungen bis zu 30 Prozent seien keine Seltenheit.

Auch das ist ein Grund, warum Torben Fries, Vertriebsleiter der Vereinigten Stadtwerke, an alle Verbraucher appelliert, bevorzugt regionale Anbieter zu wählen. „Damit bleiben zudem Geld und Arbeitsplätze in der Region“, sagt er. Die Unternehmen unterstützten heimische Vereine und Verbände, seien zudem in Kundenzentren und nicht nur per Callcenter zu erreichen.

Vereinigte Stadtwerke betreiben auch Hallenbäder

Die Vereinigten Stadtwerke versorgen im Kerngebiet nicht nur rund 140.000 Kunden mit Strom, Gas, Wasser, Wärme und Glasfaser, sondern betreiben auch die Hallenbäder in Bad Oldesloe, Mölln und Ratzeburg. Sie installieren wie die Stadtwerke Ahrensburg und das E-Werk Sachsenwald Ladesäulen für E-Autos. Und von Gewinnen profitierten die Gesellschafter: die drei Städte Oldesloe, Mölln und Ratzeburg.

Checkliste mit sechs Punkten für den Anbieterwechsel bei Strom und Gas: www.verbraucherzentrale.sh/sites/default/files/2019-02/checkliste_anbieterwechsel_strom_und_gas.pdf