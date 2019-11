Ahrensburg/Siek. Wie die Polizeidirektion in Ratzeburg erst am Mittwoch öffentlich machte, kam es bereits am Freitag, 15. November, gegen 3.30 Uhr in Siek zu einer Festnahme nach einem vorangegangen Fahrzeugdiebstahl. Gegen den 19 Jahre alten Mann ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines besonders schweren Diebstahls eingeleitet worden. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Ratzeburg dauern an, es werden Zeugen gesucht.

Gestohlenes Fahrzeug hat einen Wert von 42.000 Euro

Der Diebstahl hat sich am zurückliegenden Freitag gegen 2.30 Uhr in der Straße Rickmerspark in Ahrensburg ereignet. Dort war ein hochwertiger BMW X5 auf der Einfahrt eines Grundstückes geparkt. Das schwarze Fahrzeug mit einem Wert von rund 42.000 Euro ist mit einem sogenannten Keyless-Go-System ausgestattet. Wie der Täter in das Fahrzeug gelangen und es anschließend starten konnte, ist bislang ungeklärt.

Die Besitzerin habe nach eigener Aussage eine Autotür zuschlagen gehört, sei daraufhin zum Fenster gegangen und habe ihr Fahrzeug davonfahren gesehen. Anschließend verständigte sie die Polizei. Bei der eingeleiteten Fahndung entdeckten Beamte des Polizeireviers Ahrensburg den entwendeten Pkw und nahmen auf dem Ostring die Verfolgung auf. Ein weiterer Streifenwagen wurde von dem flüchtenden Fahrzeug gerammt, die Beamten blieben unverletzt.

Täter war mit BMW in Siek von der Straße abgekommen

In Siek kam der Flüchtige mit dem BMW von der Straße ab. Bei dem Unfall wurde ein Airbag ausgelöst, der Mann wurde verletzt. Trotzdem setzte der 19-Jährige seine Flucht zu Fuß fort. Gegen 3.25 Uhr konnte er schließlich durch den Hinweis einer Anwohnerin aus Siek festgenommen werden und wurde der Kriminalpolizei Ahrensburg übergeben. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde der junge Mann, der einen festen Wohnsitz hat, wegen fehlender Haftgründe wieder entlassen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen sucht die Kripo Ratzeburg jetzt Zeugen. Wer hat zum Zeitpunkt des Diebstahls in Ahrensburg, im Bereich Rickmerspark und der näheren Umgebung, verdächtige Personen und Fahrzeuge gesehen? Wer Angaben zur Tat machen kann, sollte sich umgehend mit der Polizei in Ratzeburg unter der Rufnummer 04541/80 90 in Verbindung setzen.