Stapelfeld . Kriminelle haben in Stapelfeld in der Nacht zu Sonntag ihr Unwesen getrieben und zwei hochwertige Fahrzeuge geklaut. Der Diebstahl ereignete sich gegen 23.45 Uhr in der Straße Op de Huuskoppel. Die Autos, ein schwarzes BMW Cabriolet M6 sowie ein weißer BMW X6M mit Ratzeburger Kennzeichen, waren in einer Grundstückseinfahrt sowie in einem Carport geparkt. Der Wert der beiden Pkw beträgt geschätzt 80.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Ahrensburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 04102/809-0.