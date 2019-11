Ahrensburg. Der 23,4-Prozent-Wahlerfolg der AfD in Thüringen zeigt es: In Europa sind von Skandinavien bis in den Süden rechtspopulistische Parteien auf dem Vormarsch. Wer sind die Anführer, wer die Wähler? Wie sollte man auf kommunaler Ebene mit der AfD umgehen? Wie muss sich die Gesellschaft verändern, damit Rechtspopulismus an Attraktivität verliert? Um diese Fragen geht es am Mittwoch, 13. November, in der Reihe „Europa in der Krise?“ des Ahrensburger Kulturzentrums Marstall.

Ehemalige Bürgermeisterin moderiert den Abend

Zu Gast ist Frank Decker, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Bonn und Leiter der Bonner Akademie für Forschung und Lehre praktischer Politik (BAPP). Sein Buch „Rechtspopulismus in Europa“ erscheint 2020. Der Experte zeigt, dass Rechtspopulismus Tradition hat: Schon in den 1970er-Jahren gründeten sich Parteien, die gegen Einwanderer, die Europäische Union und den Islam agitierten und das Abendland retten wollten. Die frühere Bürgermeisterin Ursula Pepper moderiert den Abend, Besucher können auch Fragen stellen. Der Eintritt ist frei.

Infos: Rechtspopulismus in Europa Vortrag und Diskussion mit Prof. Frank Decker, Mi 13.11., 19.30, Marstall Ahrensburg, Lübecker Straße 8