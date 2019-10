Ahrensburg. Bekommt Ahrensburg einen neuen Multifunktionssaal am Rathaus ? Darüber wollten die Stadtverordneten bei ihrer jüngsten Sitzung entscheiden. Doch dazu kam es nicht: 22 der anwesenden 36 ehrenamtlichen Kommunalpolitiker votierten dafür, die Entscheidung zu vertagen. Es war bereits das dritte Mal, dass der Punkt auf der Tagesordnung stand . Grund für die Verschiebung ist die Unklarheit über die Förderfähigkeit des Projektes.

Mit dem Beschluss verzögert sich auch der Startschuss für die geplante Rathauserweiterung. Der 400 Quadratmeter große Saal soll Teil des nach ersten Schätzungen rund 6,4 Millionen Euro teuren Erweiterungsbaus werden, der zwischen Rathaus und Peter-Rantzau-Haus am Stormarnplatz entstehen soll. Der Saal, der für die Stadtverordnetenversammlung und politische Ausschüsse genutzt werden soll, aber auch von Vereinen oder der Volkshochschule belegt werden könnte, würde Mehrkosten von 1,6 Millionen Euro verursachen. Der Hauptausschuss hatte die Verwaltung auf seiner jüngsten Sitzung beauftragt, beim Landesinnenministerium zu erfragen, unter welchen Voraussetzungen Ahrensburg Geld aus dem Investitionspakt Soziale Integration im Quartier für den Saal erhalten kann.

Saal ist nicht als Teil der Rathauserweiterung förderfähig

Doch die Antwort erreichte die Stadtverordneten nicht mehr rechtzeitig. Erst unmittelbar vor der geplanten Abstimmung teilte Bauamtsleiter Peter Kania den Politikern das Ergebnis eines Telefonats mit dem Ministerium mit: „Der Saal ist nur förderfähig, wenn er im Zusammenhang mit Bücherei und Volkshochschule entsteht, als Teil der Rathauserweiterung jedoch nicht.“ Das genügte den Stadtverordneten nicht.

SPD-Fraktionschef Jochen Proske sagte: „Ich würde das gern glauben, aber bevor wir eine Entscheidung treffen, brauchen wir die Informationen schwarz auf weiß.“ Das sah auch der Fraktionsvorsitzende der CDU, Detlef Levenhagen, so und beantragte, den Punkt von der Tagesordnung zu streichen.

Bürgermeister Sarach kritisiert erneute Verzögerung scharf

FDP-Fraktionschef Thomas Bellizzi bezweifelte den Nutzen einer Vertagung: „Ob wir eine Förderung bekommen, das wird das Ministerium nicht garantieren, bis wir eine konkrete Planung vorlegen.“ Es gelte zu entscheiden, ob man das Risiko eingehe, die Kosten für den Saal notfalls selbst zu tragen. Der Fraktionsvorsitzende der Linken, Ali Haydar Mercan, plädierte dafür, zunächst den Rathausanbau auf den Weg zu bringen und über den Multifunktionssaal später zu entscheiden: „Der Saal könnte unabhängig an anderer Stelle realisiert werden.“

Bürgermeister Michael Sarach kritisierte die erneute Verzögerung scharf. „Es scheint, dass Sie kein Vertrauen in die Verwaltung geschweige denn in mich als Ihren Bürgermeister haben.“ Und weiter: „Die Verwaltungsmitarbeiter brauchen endlich Klarheit, was auf sie zukommt.“ Sie müssten wissen, wie lange die Auslagerung einiger Fachbereiche in die Außenstelle im Gewerbegebiet Nord dauern werde. Die Stadtverordneten werden sich nun auf ihrer nächsten Sitzung am 25. November erneut mit dem Thema befassen.