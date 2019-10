Ahrensburg. Nicht weniger als die Gestaltung eines bedeutenden Teils von Ahrensburgs Stadtzentrum stand auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses: Es ging um das Gebäudeensemble am östlichen Teil des Stormarnplatzes entlang der Manfred-Samusch-Straße mit Peter-Rantzau-Haus, Rathaus und Stadtbücherei sowie dessen Umgebung. Der Ausschuss hatte formell über das Raumprogramm für die geplante Rathauserweiterung zu entscheiden. Doch damit verbunden war auch die Entscheidung über einen neuen Ratssaal und dessen Standort. Schließlich sprachen sich die Mitglieder für einen neuen Saal aus.

Im Februar dieses Jahres halfen Gergü Holczer (l.) und Andreas Wenzel einigen Mitarbeitern der Verwaltung beim Umzug ins Gewerbegebiet.

Foto: Janina Dietrich / HA

Er soll Teil des Erweiterungsbaus werden, der zwischen Peter-Rantzau-Haus und Rathaus gebaut werden soll. Und er soll nicht nur von Stadtverordneten, Ausschüssen und Fraktionen, sondern auch von den Bürgern genutzt werden können, von Vereinen und Verbänden. Vor allem aber soll er der benachbarten Stadtbücherei und der Volkshochschule offen stehen für Veranstaltungen wie Vorträge, Lesungen und Kurse. Bedingung der Politik: Für den Bau des Saals muss die Stadt Fördergeld von Bund und Land erhalten, um die eigenen Kosten zu senken.

Doch genau das sollte sich bereits einen Tag nach dem Beschluss als Knackpunkt erweisen: Die Ahrensburger Bauverwaltung sagt auf Abendblatt-Anfrage, dass kein Fördergeld zu erwarten ist. Dies habe das Landesinnenministerium am Donnerstagmorgen der Stadt mitgeteilt. Der Grund: Die Kriterien des möglichen Förderprogramms „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ würden nicht erfüllt. Geld aus dem Programm hat die Stadt bereits für die Sanierung des Bruno-Böker-Hauses am Stormarnplatz und den dort geplanten urbanen Park eingeplant. „Für eine Förderung des Ratssaals im neuen Erweiterungsbau mit seinen Büros fehlt dem Innenministerium jedoch der integrative Charakter des Projekts“, sagt Stadtplaner Kay Renner von der Bauverwaltung. Es reiche dazu nicht aus, dass auch die Bürger und andere Institutionen den Saal nutzen sollen.

WAB plädiert für Umbau der Stadtbücherei zum Saal

Die Folge: Wenn die Stadtverordneten am kommenden Montag endgültig über das Raumprogramm der Rathauserweiterung entscheiden sollen – eigentlich folgen sie der Empfehlung des Hauptausschusses –, wird es einen geänderten Beschlussvorschlag geben mit einem Raumprogramm ohne Saal. Die Stadtverordneten können dann immer noch entscheiden, ob sie den Ratssaal auch ohne Fördergeld wollen, wofür im Hauptausschuss die CDU plädiert hat, oder ob der Saal mit besseren Aussichten auf eine Förderung andernorts entstehen soll.

Im Hauptausschuss hatten sich alle Fraktionen für einen neuen Ratssaal, der auch ein Bürgersaal sein soll , ausgesprochen. Bis auf die CDU waren alle dafür, ihn an eine finanzielle Förderung zu knüpfen. Und bis auf die Wählergemeinschaft WAB wollten alle Fraktionen, dass der Saal Teil des Erweiterungsbaus wird. Die WAB favorisiert eine Planung, die den Umbau der Stadtbücherei zum Saal vorsieht. Diese und die Volkshochschule sollen auf den jetzigen Parkplatz am südlichen Rand der Sportfelder des Stormarnplatzes umziehen.

„Aus dem Saal könnte ein regelrechtes Bürgerhaus werden“, sagte Peter Egan von der WAB. Der SPD-Stadtverordnete Jochen Proske sprach sich dagegen für die beschlossene Variante aus. „Der neue Saal soll kein Prunkbau sein, sondern vielfältig nutzbar, vor allem für die Stadtbücherei und die Volkshochschule“, sagte er. Thomas Bellizzi (FDP) plädierte vor allem für die Bedingung der finanziellen Förderung: „Ein neuer Saal ist ja ganz nett, aber sicherlich kein Muss.“ Bürgermeister Michael Sarach betonte, der neue Ratssaal sei vor allem ein Angebot an die Politik. Und er erinnerte: „Wir haben jetzt auch die Gelegenheit, eine neue Stadtbücherei sowie Volkshochschule zu bauen und gefördert zu bekommen.“ Mit seinem Beschluss sprach sich der Hauptausschuss dann auch dafür aus, die Stadtbücherei an ihrem aktuellen Standort zu belassen und sie zu sanieren. Zudem soll neben ihr ein Anbau errichtet werden. Dorthin soll die Volkshochschule umziehen, die bislang an der Bahnhofstraße untergebracht ist, wo sie schon lange zu wenig Platz hat.

Wird unter dem Stormarnplatz eine Tiefgarage gebaut?

Diese Planung ist Teil des Gesamtkonzepts für den Stormarnplatz, zu dem auch Parkplätze gehören. In der Diskussion sind weiter eine Tiefgarage, ein urbaner Park und eine Skateanlage für Jugendliche. Im Juni hatten die Stadtverordneten beschlossen, die Verwaltung solle einen Realisierungswettbewerb für diese Projekte „schnellstmöglich“ ausloben. Grundlage sollen auch die Beschlüsse zur Rathauserweiterung sein. Offen ist dann vor allem noch eine Entscheidung der Politik über eine Tiefgarage und deren Aussehen und Umfang.