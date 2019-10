Trittau. Mehrmals im Jahr lädt der Seniorenbeirat Trittau Einwohner ab 60 Jahre zum Seniorenfrühstück ein. Beim Termin am Mittwoch, 30. Oktober (9.30 bis 12 Uhr), stehen nach Kaffee und Brötchen Informationen über „Depressionen im Alter“ auf dem Programm. Ein wichtiges Thema, findet Christian Gajda, Vorsitzender des Beirats. Er sagt: „Wir hören uns immer an, was die Leute auf dem Herzen haben.“ Die Veranstaltung gehe auf Anregungen aus Gesprächen zurück. Da er lang keine passenden Referenten zum Thema finden konnte, holte er den Pflegestützpunkt im Kreis Stormarn ins Boot.

Zur Kooperationsveranstaltung im Rathaus Trittau (Europaplatz 5) sind Senioren aus dem ganzen Kreis eingeladen. „Auch Jüngere, die sich für das Thema interessieren, können kommen“, sagt Gajda. Die Vorträge sind kostenfrei, lediglich für das Frühstück wird eine Unkostenbeteiligung von drei Euro erhoben. Wer dabei sein will, muss sich bis Montag, 28. Oktober, bei Christian Gajda (Tel. 04154/2331) oder Hilde Kramm (Tel. 04154/598 45 37) anmelden.

Oftmals werden die Symptome anderen Ursachen zugeordnet

Claus Wächtler, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, und Marion Meyer-Witzki vom Pflegestützpunkt Stormarn referieren zu Ursachen der Erkrankung, deren Behandlung und Hilfen und beantworten die Fragen der Zuschauer. Laut Meyer-Witzki sind etwa acht bis zehn Prozent der über 60-Jährigen von Depressionen betroffen. Bei Menschen, die in Heimen leben, steige die Quote sogar auf bis 50 Prozent. „Leider wird eine Depression im Alter oft nicht als solche erkannt“, sagt Meyer-Witzki.

Viele Symptome wie Schlafstörungen, Unruhe, Rückzug und Gedächtnisstörungen würden anderen Ursachen zugeschrieben. Zu den Risikofaktoren zählten verminderte soziale Kontakte, der Wegfall der Berufstätigkeit, Tod des Partners. Obwohl mehr Frauen als Männer unter Depressionen litten, zeige die Erfahrungen aus ihrem Beratungsalltag, dass gerade Männer mit Einschränkungen wie Mobilitätsverlust schlecht umgehen könnten.