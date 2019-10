Glinde. Der Kunsthandwerkermarkt „Glinde Kreativ“ geht in sein 27. Jahr. An diesem Wochenende sorgt er dafür, dass die Stadt so bunt wie abwechslungsreich wird. Die Messe im Zentrum am Sonnabend und Sonntag, 26./27. Oktober (10 bis 18 Uhr), zieht Einheimische wie Gäste von außerhalb gleichermaßen an.

Besucher können im Rathaus (Markt 1) und dem Bürgerhaus (Markt 2) außergewöhnliches und dekoratives Kunsthandwerk aus den Sparten Keramik, Malerei, Fotografie, Schmuck, Textiles, Glaskunst, Papeterie und Holzarbeiten entdecken. Kinder dürften sich vor allem für die Stände mit Teddybären, Puppen und Puppenmöbeln interessieren. Oder für die Arbeit der Kunsthandwerker, welche anschaulich den Entstehungsprozess ihrer Objekte demonstrieren.

Musikschule Glinde tritt am Sonntag auf

Auch der Wettbewerb um den schönsten Stand wird in diesem Jahr wieder ausgetragen. Eine mehrköpfige Jury, zu der ein freiwilliger Messebesucher gehört, wird aus den liebevoll dekorierten Ständen ihren Favoriten küren. Als Präsent erhält der Gewinner ein Präsent, das es so nicht zu kaufen gibt: eine Flasche Sekt mit dem Messelogo.

Am Sonntag sorgt ein Musik- und Kulturprogramm im Festsaal des Bürgerhauses mit Auftritten der Musikschule Glinde für Unterhaltung und Entspannung der Gäste.

Wer Lust auf einen Imbiss bekommt, hat im Festsaal die Wahl zwischen Kaffee und Kuchen, gutbürgerliche und kalten Getränken. Und der verkaufsoffene Sonntag der Gewerbevereinigung Glinde sorgt dafür, dass die Besucher zwischen 11 bis 16 Uhr in aller Ruhe auch in vielen Geschäften bummeln und einkaufen können.