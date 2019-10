Bargteheide. Die Weihnachtszeit hat noch lange nicht begonnen, da laufen bei der Theaterwerkstatt im Kleinen Theater Bargteheide bereits die Vorbereitungen für die Weihnachtsmärchen 2019 auf Hochtouren. Seit Januar dieses Jahres bereitet sich das Team rund um die Vorsitzende Doris Paul vor, um mit den 90 Jungschauspielern der Theaterwerkstatt Märchen zum Leben zu erwecken. Doris Paul sagt: „Bis Mitte November wird noch geprobt – die Vorbereitungen laufen bisher gut.“

Die Vorfreude sei bei allen Beteiligten groß. Die Vorsitzende plant die weihnachtlichen Vorführungen nun schon zum dritten Mal mit der Unterstützung vieler Mitglieder des Vereins. Mit Erfolg: Im vergangenen Jahr kamen rund 10.000 Besucher. Wer dieses Jahr dabei sein möchte, kann ab sofort Tickets für die Aufführungen im November und Dezember an den Vorverkaufsstellen oder online erwerben. Das Abendblatt hat eine kurze Übersicht erstellt, auf welche Märchen sich die Besucher freuen können:

Fräulein Isabella rettet Weihnachten

Auch in der Weihnachtszeit kann es mal turbulent zugehen. Vor allem wenn Kinder involviert sind. In diesem Märchen möchte Vater Walter mit seinen zehn Kindern ein besinnliches Weihnachtsfest feiern. Doch dann kommt etwas dazwischen und die Kinder sollen zu Onkel Günther und Tante Elfriede und dort die Weihnachtstage verbringen.

Das passt ihnen nicht. Und so setzen sie alles daran, die Reise doch noch zu verhindern. Als sie letztendlich nicht mehr drum herumkommen, zu ihrem Onkel zu fahren, gibt es dort allerhand Turbulenzen. Ob das Weihnachtsfest doch noch gerettet werden kann, liegt schließlich in den Händen des Fräuleins Isabella. Die Geschichte mit Witz, Tanz und Musik stammt aus der Feder von Doris Paul und Anja Roßmann und wird von Kindern zwischen sieben und 15 Jahren aufgeführt. Dauer: circa 100 Minuten.

Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer

Jim Knopf (r.) reist diesmal nach China in die Drachenstadt.

Foto: Melissa Jahn

In diesem Stück muss sich Lukas, der Lokomotivführer, entscheiden: Entweder gibt er seine Lokomotive Emma weg, oder er verlässt mit ihr seine Heimat Lummerland. Denn für die Lokomotive ist einfach nicht genügend Platz dort. Da Lukas keinesfalls auf seine Lokomotive verzichten möchte, beschließt er, seine Heimat zu verlassen. Sein bester Freund Jim Knopf begleitet ihn.

Zusammen reisen die beiden nach China und erleben in der Drachenstadt einige Abenteuer. Das Märchen basiert auf dem gleichnamigen Buch und erzählt eine abenteuerliche Geschichte über die Freundschaft. Für Regie und Choreographie sind Melanie Weirather und Julia Loeser zuständig. Kinder im Alter ab sechs Jahren können das Stück mit ihrer Familie an drei verschiedenen Tagen erleben. Jungschauspieler im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren führen das 80-minütige Stück auf.

Hilfe, Rufus das Rentier ist krank!

Das Theaterstück „Hilfe, Rufus das Rentier ist krank“ ist besonders für die kleinen Zuschauer gedacht.

Foto: Melissa Jahn

Ein Märchen für die kleinen Zuschauer, gespielt von kleinen Schauspielern im Alter zwischen fünf und zehn Jahren: Als die kleinen Wichtel aufwachen, ist es höchste Zeit, den Schlitten mit den Geschenken zum Weihnachtsmann zu bringen. Doch dann der Schreck: Rufus, das Rentier, ist krank und kann den Schlitten nicht mehr ziehen.

Die Wichtel müssen sich Hilfe von den Waldtieren holen. Ob sie es schaffen, die Geschenke doch noch rechtzeitig auszuliefern, erfahren Zuschauer an drei Vorstellungstagen. Die Handlung ist angelehnt an die Geschichte „Weihnachtswarterei“ von Günther Jakobs, Regie führt Doris Paul und für die Choreographie ist Andrea Krohn zuständig. Dauer: circa 40 Minuten.

Alle Tickets können unter www.kleines-theater-bargteheide.de gebucht und ausgedruckt werden. Vorverkaufsstellen in Bargteheide sind die Arkaden-Buchhandlung (Bahnhofstraße 5), Ahrensburg, Buchhandlung Stojan (Hagener Allee 3 a), Bad Oldesloe, KuB (Beer-Yaacov-Weg 1), KulturServiceBüro im Kleinen Theater, Hamburger Straße 3, Telefon 04532/54 40 oder per Mail unter

ticket@kleines-theater-bargteheide.de. Wie jedes Jahr verkauft die Sparkasse Holstein nur am Weltspartag (30. Oktober) Karten für fünf Euro in ihrer Filiale in Bargteheide (Am Markt 16) für die Vorpremiere des Weihnachtsmärchen der Theaterwerkstatt „Fräulein Isabella rettet Weihnachten“.