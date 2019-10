Jersbek. Ein bisschen verrückt ist sie schon, die Wohngemeinschaft, um die sich alles im neuen Bühnenstücks des plattdeutschen Theatervereins Speel mit Jersbek dreht. Der Titel „Irrweg“ ist passend für diese Komödie, die genug Stoff für allerlei Irrungen und Wirrungen bietet. Premiere des Stücks ist am Sonnabend, 19. Oktober (19 Uhr). Drei weitere Aufführungen folgen am Sonntag, 20. Oktober, und dem letzten Oktoberwochenende jeweils zur gleichen Zeit.

Wenige Tage vor der Aufführung geht es für die Darsteller und Regisseurin Kirstin Henke an den Endspurt. Geprobt wird seit Anfang August. Die Kulisse im Gemeindezentrum Jersbek steht bereits, sie zeigt die Wohnküche der Hausgenossen. Diese könnten unterschiedlicher kaum sein. Rene (Thimo Scheel) ist ein erfolgloser Werbetexter, was nicht zuletzt daran liegt, dass er Partys jedweder Arbeit vorzieht. Ordnung gehört nicht zu seinen Stärken, ist Mitbewohner Martin (Ralf Junge) dafür aber umso wichtiger. Kirstin Henke charakterisiert ihn als Pendant, der leicht mal an die Decke geht. Ganz im Unterschied zum Dritten im Bunde, Dauergast Uwe (Sönke Timmermann). Der einsilbige Tagträumer ist so etwas wie der Ruhepol der Hausgemeinschaft, schaut täglich vorbei. Henke sagt: „Uwe zählt schon zum Inventar und ist aus dem WG-Leben nicht wegzudenken.“

Zu Beginn des Stücks bietet sich den Zuschauern ein wüstes Bild: Der Tisch in der Mitte des Raums ist mit Pizzakartons, Zigarettenschachteln und leere Alkoholflaschen zugemüllt. Rene sitzt am Tisch, hält eine fast leere Wodkaflasche in der einen und einen Brief in der anderer Hand. Es ist offensichtlich: Hier hat jemand zumindest ein, wenn nicht sogar gleich mehrere ernsthafte Probleme.

Kein Geld für Miete – WG sucht nach solventer Mitbewohnerin

Eines davon ist, dass ihn seine Freundin verlassen hat. Ein anderes, dass er die Miete nicht zahlen kann. Ein zahlungskräftiger Mitbewohner muss her, oder noch besser: eine Mitbewohnerin. Ob das bei einem bisher reinen Männerhaushalt wirklich eine so gute Idee ist?

Bei der Aufführung steht Kirstin Henke nicht nur vor, sondern auch auf der Bühne. Sie schlüpft in die Rolle von Luzy, die Gefallen am WG-Leben findet und sich mit der neuen Mieterin Caro (Anke Krassow) anfreundet. Die Rolle komme ihr charakterlich entgegen, so Henke. „Luzy ist eher locker, geht mit Elan auf die Menschen zu“, erläutert sie.

Bei den Proben haben die Darsteller viel Spaß. „Wir wollen lachen und das Publikum soll mit uns lachen“, sagt Henke. Da sie sich als Regisseurin nicht selbst auf der Bühne sehen kann, übernehmen die Mitspieler die Kritik, bringen sich auch sonst viel ein. Henke ist begeistert: „Das ist ein tolles Team.“