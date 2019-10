Trittau. Die Polizei bittet die Bevölkerung in Stormarn um Mithilfe bei der Suche nach Peter Dudzus. Der 72-Jährige aus Trittau wird seit Dienstag, 1. Oktober, um 15.30 Uhr vermisst. Der Mann wurde nach Angaben der Polizei zuletzt an der Straße Trittauerfeld auf Höhe der Brücke über die Bundesstraße 404 gesehen. Der Vermisste ist laut Polizei dement und orientierungslos. Es sei nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Peter Dudzus hat eine schlanke Statur, ist etwa 1,70 Meter groß, hat graue Haare und wirkt nach Angaben der Ermittler jünger als 72 Jahre. Als der Trittauer zuletzt gesehen wurde, trug er eine Jeans, ein weißes Langarmhemd, blaue Pantoffeln (Clogs) und eventuell eine blaue Weste oder Jacke.

Die Polizei fragt: Wer hat den Mann gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/80 90 entgegen sowie jede andere Polizeidienststelle.