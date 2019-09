Trittau. Wer träumt nicht von einem Nationalhelden in der Familie? Sabine Paap hat ihn in ihrem Stammbaum gefunden. Dazu musste die Trittauerin ihre Verwandtschaftslinie aber auch bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen. Dann stieß sie auf einen Finnen namens Jaakko Ilkka. „Zur Zeit der Erbfolgekriege hat er einen Bauernaufstand angeführt“, sagt Paap. Gekämpft hat der Landbesitzer mit Knüppeln und Dreschflegeln. Der Aufstand wurde blutig niedergeschlagen, Paaps Urahn im Jahr 1597 erhängt. Heute ist sein Name in finnischen Geschichtsbüchern und Wikipedia-Einträgen aufgeführt.

Die rund 12.000 Einwohner zählende finnische Stadt Ilmajoki hat ihm sogar ein Denkmal gewidmet und eine Schule nach ihm benannt. „Man ist immer erstaunt, was da alles zum Vorschein kommt“, sagt Paap. Vor zehn Jahren hat sie sich als Ahnenforscherin selbstständig gemacht. Seitdem betreibt die Stormarnerin für ihre Kunden eine ausgiebige Stammbaumrecherche. Die Hintergründe sind hierbei oftmals sehr unterschiedlich, wie Paap sagt.

Paap gibt regelmäßig Einführungskurse zur Ahnenforschung

„Manche forschen rückwärts, um mit ihren Verwandten in der Gegenwart in Kontakt zu treten.“ So habe eine Kundin sie vor einigen Jahren mit der Suche nach deren leiblichen Mutter beauftragt. Die Frau war als Kind zur Adoption freigegeben worden. „Die Anfrage kam ein bisschen zu spät“, sagt Paap. „Die Mutter war noch gar nicht so lange verstorben.“ Kontakt konnte sie dennoch zu weiteren nahen Verwandten herstellen.

In seltenen Fällen forscht die Trittauerin auch nach möglichen Erben im Auftrag von Erbenermittlern. Ebenso gibt Paap regelmäßig Einführungskurse zur Ahnenforschung. Sie empfiehlt, zunächst Verwandte nach ihren Familienverhältnissen und möglichen Aufzeichnungen zu fragen. „Aus Datenschutzgründen gelangt man heute nur schwer an Material aus den vergangenen 70 bis 100 Jahren“, sagt Paap. Habe man diese Zeitspanne geknackt, lohne sich auch ein Blick in Archive, die zum Teil auch im Internet verfügbar seien.

Man sich zuerst eine Suchstrategie überlegen

So greift auch Sabine Paap regelmäßig auf Online-Portale wie „The European Library“, das Staatsarchiv Hamburg und die Bibliothek der Universität Hamburg zurück. Historische Zeitungsausgaben sind zudem im Internet unter www.europeana.eu zu finden. Weitere mögliche Quellen stellen Familienforschungsvereine und Internetforen dar. Als Vorstandsmitglied des Vereins Genealogische Gesellschaft Hamburg (www.gghhev.de) tauscht sich Paap zudem regelmäßig mit weiteren Ahnenforschern aus.

„Ahnenforschung macht süchtig“, sagt Paap. „Man findet etwas und dann geht das Detektivspielen los.“ Die Genealogin empfiehlt jedoch, sich zuvor eine Suchstrategie zu überlegen. Zu groß sei ansonsten die Gefahr, sich nächtelang durch Online-Archive zu lesen.

Sabine Paap weiß, wovon sie spricht. Mit nur wenigen Klicks holt sie sich Geschichte ins eigene Wohnzimmer. Hier stellte sie auch fest, dass es im 19. Jahrhundert bereits eine Verbindung zwischen ihren Ahnen und der Familie ihrer Pflegetochter gegeben hat: „Als die Schwester meines Urururgroßvaters im Jahr 1827 getauft wurde, war einer ihrer Vorfahren Taufpate“, sagt Paap. „Die Familien haben damals im selben Hof gewohnt und hatten da schon einmal einen Berührungspunkt.“

Trittau soll eine neue Ortschronik erhalten

Paaps Oma Marie Sophie Lose (M.), eine direkte Nachkommin von Jaakko Ilkka, mit ihren Kindern.

Foto: Paap

Geschichtliche Zusammenhänge, so ist sich die Ahnenforscherin sicher, lassen sich am besten mit der eigenen Familiengeschichte begreifen. „Plötzlich wird Geschichte aus anderen Augen gesehen und wird lebendig“, sagt Paap. Doch auch abseits der eigenen Historie ist Geschichte die große Leidenschaft der Trittauerin. Ehrenamtlich lädt sie regelmäßig zu historischen Spaziergängen durch ihren Wohnort ein. Zudem betreut sie das Webportal trittau-wiki.de, bei dem Bürger Beiträge über ihren Ort neu erstellen oder um weitere Informationen ergänzen können. Zahlreiche Artikel stammen von ihr selbst.

Auch mit einer neuen Orts-Chronik befasst sich die Genealogin. Der Trittauer Pastor Alfred Jessen, Lehrer Helmut Landt und der frühere Bürgermeister Otto Hergenhan hatten zu ihrer Zeit jeweils eine eigene Chronik verfasst. Seit 1984 wurde die Geschichte Trittaus nicht mehr weiter verschriftlicht. Unter verschiedenen Themenbereichen – darunter Bildung, Verkehr und Kommunikation – soll die Ortshistorie bis in die Gegenwart dokumentiert werden. Für die Ahnenforscherin ist das ein genauso spannendes Projekt. Paap: „Geschichte beginnt gestern.“