Ahrensfelde. „Keine Laster auf unserem Pflaster“, hallt es aus dem Megafon von Werner Zillmann und durch die Dorfstraße im Ahrensburger Stadtteil Ahrensfelde. Rund 100 Demonstranten sind an diesem Freitag an die Kreuzung am Starweg gekommen, um gemeinsam gegen den zunehmenden Autoverkehr und gegen Temposünder zu protestieren. Etwa 8000 Fahrzeuge durchqueren das Dorf nach jüngsten Erhebungen an jedem Wochentag.

Die Anwohner fordern von der Stadt Ahrensburg eine Tempo-30-Zone für die gesamte Dorfstraße. Erst vor wenigen Tagen hatte sich ein neuer Verein mit dem Namen „Dorfgemeinschaft Ahrensfelde“ gegründet und die Demo angekündigt. Der Vize-Vorsitzende Werner Zillmann sagt: „Wir wollen den Autoverkehr mit der Aktion verlangsamen und möglicherweise auch Kontakt zu einzelnen Fahrern aufnehmen.“

Seit vier Jahrzehnten keine Besserung, beklagt ein Mann

Der Vorstand der Bürgergemeinschaft Ahrensfelde (v. l.): Jörg Rennert, Peter Körner und Gabriela Schwintzer. Dahinter: Anna Carstens und Werner Zillmann.

Foto: Eileen Meinke

So geschieht es dann auch am Freitag. Einer der Protestler ist der 74 Jahre alte Harald Horn, der stellvertretend für seine Tochter mitdemonstriert. Die wohnt an der Straße Brauner Hirsch in der Siedlung Am Hagen, beklage die gleichen Sorgen wie die Ahrensfelder. Horn: „Seit 40 Jahren gibt es das Problem mit den Rasern. Nichts hat sich bis jetzt geändert.“ Auch Wolfgang Koy ist Anlieger aus der Siedlung, startet aber mit dem Ahrensfeldern am Starweg. Er sagt: „Ich befürchte, dass der Verkehr hier und in unserer Siedlung auch in den kommenden Jahren weiter zunimmt.“ Dann reiht sich der 81 Jahre alte Mann in den Protestzug über die Dorfmitte Richtung Kreisverkehr am Vogelsang zum Braunen Hirsch ein. Drei Kilometer legen er und die anderen Teilnehmer auf dem Weg bis zur Straße Am Kratt zurück.

Der Demozug weckt die Neugierde von Anwohnerin Brigitte Bull. Sie lebt am Braunen Hirsch und beobachtet auf ihre Gartenpforte gelehnt das Geschehen. Sie sagt: „Als ich mit meinem Mann 1959 in die Siedlung Am Hagen gezogen bin, war diese Straße hier noch ein kaum befahrener Feldweg.“ Dann erzählt sie von ihren Sorgen um ihren fünf Jahre alten Enkel. „Der wird nächstes Jahr eingeschult. Und ohne Begleitung würden wir den Jungen nicht an dieser Straße zur Schule gehen lassen.“

Während sich der Demozug dem Wendepunkt an der Straße Am Kratt nähert, ein vorausfahrendes Polizeifahrzeug mit Blaulicht die herannahenden Autofahrer stoppt, berichtet die Ahrensfelderin Gabriela Schwintzer von ihren Beweggründen, hier heute mitzumachen. Sie sagt: „Unsere Dorfstraße ist leider eine Durchfahrtsstraße. Aber von den Autofahrern wünsche ich mir Verständnis für unsere Anliegen.“ Deshalb engagiert sie sich auch im neuen Verein, ist dort Vorstandsmitglied.

Lastwagen sollen nicht mehr durch Ahrensfelde fahren

Doris Wilmer-Hupesz fordert, dass sich endlich etwas ändert.

Foto: Eileen Meinke

Auch viele Kinder zählen zu den Protestlern. Kleine Ahrensburger, die auf dem Weg zur Grundschule Am Hagen durch Temposünder in Gefahr geraten. Das hat auch Sarina Lentz beobachtet, die die Strecke regelmäßig befährt. Sie sagt: „Alle heizen mit ihren Autos durch die Ortschaften, ohne Rücksicht auf Schulkinder.“ Allein deshalb habe sie volles Verständnis für den Protest und dafür, dass sie ein wenig warten muss. Doch nicht alle Autofahrer reagieren wie sie. Ein älterer Herr, der sein Wohnmobil wegen der Demo stoppen musst, hält wenig von der Aktion. Weder ein verschärftes Tempolimit noch die Appelle der Protestler hielten manche Autofahrer davon ab, hier zu schnell unterwegs zu sein.

Gut eine Stunde nach Beginn der Demo am Starweg geht es zurück Richtung Feuerwehrhaus Ahrensfelde – zu Fuß, zu Pferde, auf dem Fahrrad oder mit einem Hund an der Leine. Nach sechs Kilometer Wegstrecke trifft die Gruppe am Zielort ein.

Bei der Schlusskundgebung in der Dorfmitte spricht der Vorsitzende Peter Körner noch einmal die Forderungen des Vereins aus: Tempo 30 auf der gesamten Dorfstraße und dem Braunen Hirsch, ein Durchfahrverbot für Lastwagen, „verkehrshemmende Maßnahmen“ wie Bodenschwellen oder Poller. Außerdem fordern die Anlieger von der Polizei regelmäßige Radarkontrollen und würden eine Druckampel in der Nähe der einzigen Bushaltestelle im Ort sowie Tempomessungstafeln begrüßen.